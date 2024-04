On sait enfin pourquoi les supermarchés nous obligent à mettre une pièce dans le caddie

Quand vous voulez prendre un caddie au supermarché, il est nécessaire d'insérer une pièce ou un jeton mais dans quel but ? Ce n'est pas pour empêcher les vols comme on pourrait le penser !

Au supermarché, il est souvent plus pratique de prendre un caddie pour pouvoir faire ses courses tranquillement et acheter les quantités nécessaires. Quand vous êtes en voiture, c'est aussi idéal pour ramener vos achats jusqu'à votre coffre. Le rituel est alors d'aller insérer une petite pièce ou un jeton dans le caddie en bout de file pour pouvoir le décrocher et l'apporter dans les rayons du supermarché. Au retour, il faudra de nouveau le remettre à sa place et récupérer la pièce insérée dans la petite fente. Sachant que les pièces sont récupérées par les clients, quel est le réel intérêt pour le supermarché ? Il n'est en tout cas pas financier. Un caddie coûtant plus d'une centaine d'euros, une petite pièce ne suffira pas non plus pour dissuader les voleurs.

En réalité, c'est plutôt une question d'organisation et pour un aspect pratique. Tous les caddies étant rassemblés dans un même endroit, cela évite de perdre du temps à les chercher. C'est pourquoi le système de pièce a été mis en place pour pousser les personnes ramenant leur caddie sur le parking notamment à aller le ranger ensuite et non à le laisser n'importe où. Sinon, ils pourraient être éparpillés et même se retrouver sur les places de stationnement, ce qui pourrait grandement gêner.

Cette idée de la pièce a mis en place une norme de rangement. C'est en fait le concept de la consigne qui se répand d'ailleurs de plus en plus dans les lieux publics. En rendant quelque chose, vous récupérez votre argent. Néanmoins, la consigne n'empêche pas parfois que certains ne rangent pas leur caddie ou se permettent même de les voler.

En 2021, certains magasins ont tout de même décidé de retirer cette consigne notamment chez Carrefour, préférant se fier à la responsabilité de chacun. Selon TF1, certains clients se plaignaient de devoir constamment mettre la main sur une pièce ou un jeton. En effet, avec le paiement sans contact et la chute progressive de l'utilisation des espèces, il est de plus en plus rare d'avoir des pièces sur soi. Ceci étant, une petite astuce existe, selon C News, si vous n'avez pas de pièces sur vous. Il faut utiliser vos clés, choisissez celle avec le bout le plus arrondi et insérez-la dans la fente prévue pour la pièce.

Il faudra toutefois laisser vos clés accrochées au caddie tout le long de vos achats et donc rester vigilant pendant que vous parcourez les rayons. Si vous voulez pouvoir enlever vos clés, il faut en utiliser deux en même temps. Il faut les positionner de sorte que les dents soient à l'intérieur de la fente et débloquent les verrous du mécanisme.