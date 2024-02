Les supermarchés Casino disparaissent, voici ce ce que va devenir le magasin près de chez vous

Casino, en grande difficulté, a dû céder 288 magasins à Intermarché, Carrefour et Auchan. Alors que va devenir le Casino proche de chez vous ?

L'enseigne Casino est en mauvaise posture. Un plan de sauvegarde est à l'étude pour éviter que la chaine de supermarchés se retrouve "dans une situation économique catastrophique", comme l'avait rappelé le juge-commissaire le 12 février, lors d'une audience sur le sujet, selon Sud-Ouest. Pour mettre en place ce dernier, Casino avait besoin de repreneurs. 288 magasins ont alors été cédés à Auchan, Intermarché et Carrefour. Avec ces rachats, ils s'engagent à reprendre l'ensemble des contrats de travail du personnel des magasins concernés.

C'est Intermarché qui récupère le plus d'enseignes (190). Cela représente 374 596 m² de surface de vente, soit 10% du parc actuel d'Intermarché et de Netto. Il se renforce surtout dans la région Centre-Est (56 magasins), dans le Sud-Est (53), en région parisienne (29) ou encore dans les Bouches-du-Rhône (19) selon LSA. Quatre magasins ont aussi été repris à Paris et sept à Lyon. Intermarché fait notamment une bonne affaire avec les Casino d'Aix-en-Provence et d'Antibes dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 10 000 euros. Dans le lot se trouvent aussi 88 stations-service.

Le média LSA a mis en ligne une liste des magasins repris par les différents groupes concurrents, liste que nous reproduisons ici.

Parmi ces 190 magasins, Intermarché en a cédé 26 à Carrefour. Cinq supplémentaires ont été récupérés lors de précédents rachats. Ils se concentrent en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques magasins de région parisienne ont aussi été brigués.

De son côté, Auchan a racheté 98 magasins. L'enseigne récupère de belles surfaces notamment à Marseille avec le Casino de la Valentine de 14 100 m². 343 852 m² de surface de vente ont été rachetés au total, cela représente 19,4% du parc actuel d'Auchan.

Trois régions ont été particulièrement visées par le groupe Auchan, dans la reprise de l'activité de Casino : 35 magasins sont situés dans le PACA, 22 en Auvergne-Rhône-Alpes et 10 dans la région Nouvelle-Aquitaine.