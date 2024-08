Mais que cache ce YKK marqué sur les fermetures éclair ?

Que signifie de la mention YKK sur les fermetures éclair ? Vous en avez certainement parmi les vêtements dans votre placard.

Si la mode est un milieu qui se réinvente constamment, elle s'est surtout transformée en terme de praticité. Certaines évolutions sont plus discrètes et pourtant, elles ont largement contribué à simplifier notre quotidien. Bien que le sujet semble de second plan, la fermeture des vêtements est un aspect plus important qu'il n'y paraît. Il y a 100 ans, la fermeture à glissière, ou zip, faisait son apparition, offrant une alternative aux traditionnels boutons.

Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'américain Whitcomb Judson brevète cette invention, qu'il a développée grâce à sa propre machine, déçu par la qualité de la plupart des fermetures. La fermeture a glissière deviendra ensuite la "fermeture Eclair" en 1929 avec la création de cette marque déposée par une entreprise française. C'est en effet une société de Rouen qui va reprendre le flambeau, avec une fermeture qui s'est déjà bien implantée en quelques décennies.

Présente sur les jeans, les sweats, les sacs, les vestes, partout, la fermeture éclair a bien plus de secrets qu'on croit. Un œil attentif remarquera que beaucoup de fermetures à glissières présentent la mention "YKK". Ces trois lettres sont en fait des initiales, celles de Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. Le nom de la société japonaise créée en 1934 par Tadao Yoshida dans le quartier de Nihonbashi à Tokyo, comme expliqué sur le site de la marque. Cette entreprise est à l'origine du développement de la fermeture à glissière telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Leurs produits se sont imposés dans le monde entier à partir des années 1960, à tel point que l'entreprise nippone a fini par rattraper non seulement l'entreprise "Eclair" française, mais aussi son concurrent américain Talon, dès les années 1980. Le New York Times expliquait en 1981 : "Talon, qui avait autrefois une solide emprise sur le marché des fermetures à glissière, tente maintenant de défendre et de consolider sa part de marché en baisse. Il y a dix ans, il y avait 7 chances sur 10 que le curseur d'une fermeture éclair soit marqué Talon".

Plus récemment, en 2018, un article de la revue The Economist indiquait que l'entreprise YKK représentait 40% du marché mondial de la fermeture à glissière. La marque est dorénavant présente dans plus de 70 pays, dont la France, comme l'indique le journal Ouest-France. Comme le précise le site de la marque japonaise, celle-ci est arrivée en France en 1967 et a fait construire une usine en 1972 à Seclin, dans les Hauts-de-France.

Le succès de l'entreprise repose sur la gestion de son activité qu'elle contrôle du début à la fin dans tout ses sites de production. Un système que lui permet de garantir à ses clients des produits de qualité, un engagement qui a permis à la marque de collaborer avec des marques de luxe. En 2018, un article du Journal du Textile a indiqué que "YKK France réalisait plus de la moitié de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 37 millions d'euros, avec les grands du luxe français".