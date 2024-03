Pluies torrentielles sur tous ces départements ce week-end, des inondations attendues

Le week-end s'annonce agité sur l'ensemble de la France avec de la pluie et de la neige attendues dans ces régions.

Après des semaines de grisaille et de pluie dans la majeure partie de la France depuis février, cette semaine du 4 mars a été la plus clémente depuis un mois voire plus. Néanmoins, l'accalmie est de courte durée. Comme l'annonce La Chaîne météo, le temps gris et la pluie font leur retour dès vendredi. Malgré la dépression, le soleil pourrait persister au nord avec une "relative douceur".

Si ce vendredi 8 mars sera une journée de transition, le mauvais temps sera bel et bien de retour à partir de ce samedi 9 mars. La Chaîne météo prévoit une nouvelle dégradation "dans le sud-est avec de fortes pluies, du vent et de la neige en montagne". Sur la façade atlantique, "un temps très agité avec pluie soutenue et fortes rafales" est annoncé. Seul les territoires au nord-est devraient être épargnés ce week-end.

La Chaîne météo précise que le plus gros des précipitations est attendu dans le sud/sud-est dans un périmètre partant des Cévennes, au sud du Massif Central, jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ce samedi 9 mars, le site indique que le vent devrait souffler dans ce périmètre et "soufflera fort sur les côtes exposées du golfe du Lion" avec des pics de rafales jusqu'à 80-100 km/h sur les hauts reliefs. Du côté de la pluie, La Chaîne météo annonce un niveau pouvant "dépasser 100 mm" sur les départements des Cévennes, ce qui est considérable : seront surtout concernés le Gard, l'Hérault, l'Ardèche, la Lozère, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme.

L'épisode pluvieux devrait aussi être conséquent sur la région PACA, plus précisément dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var "où les sols sont saturés", comme le précise le site météo. Ces pluies intenses pourraient provoquer des "ruissellements importants" dans les reliefs avec "des risques de coulées de boue, de crues éclairs et d'inondations" dans les zones basses. Ce samedi, de la neige est aussi attendue dans les reliefs de l'Est de la France.

Comme l'indique La Chaîne météo : "En montagne, il neigera de nouveau en abondance sur la partie sud des Alpes et les Alpes frontalières à partir de 1200 m en moyenne". Dans la partie Ouest de l'Hexagone, le temps devrait demeurer "humide et venté" avec des "pluies soutenues". Les températures devraient osciller entre 2°C et 10°C sur l'ensemble du territoire avec 12°C au maximum pour le littoral du golfe du Lion.

Dimanche 10 mars s'annonce plus calme que la journée de samedi. Après de fortes pluies parfois orageuses dans la matinée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le "temps redevient plus calme près de la Méditerranée" comme le prévoit La Chaîne météo. Les averses devraient se raréfier petit à petit, laissant apparaître quelques rares éclaircies. Ce dimanche, la neige devrait continuer de tomber en altitude relativement basse "sur les Alpes en matinée avant de s'évacuer l'après-midi". A l'ouest, la pluie persiste elle aussi avec de nombreux nuages "entre la Bretagne, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine". Des averses qui devraient également s'accompagner de vent "assez fort sur les côtes bretonnes et atlantiques".