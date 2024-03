On vit bien plus longtemps quand on habite dans ces départements

Il y a certains départements français où l'espérance de vie est plus longue qu'ailleurs. Vivez-vous dans l'un d'eux ?

Où fait-il bon vivre en France ? Selon un classement Rentola, qui se base sur sept critères que sont le sport, l'agriculture, la criminalité, l'éducation, le niveau de vie, le logement et le vieillissement, un département se détache du lot. Il s'agit de la Lozère, qui obtient l'indice de qualité global de 7,01/10. Il est suivi de la Savoie avec 6,83/10 puis des Hautes-Alpes. Deux départements bretons arrivent en quatrième et sixième position : l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. La région parisienne est également représentée par les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Mais à l'heure du débat sur la fin de vie, une autre question se pose : ces départements sont-ils aussi ceux où l'on vit le plus longtemps ? Selon l'Atlas 2023 sur les soins palliatifs et la fin de vie en France, la Bretagne fait, en tout cas, partie des régions où le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus est important (supérieurs à 86 933 en 2022), sauf dans les Côtes-d'Armor. Le Nord est également particulièrement concerné. A l'inverse, dans l'Indre, la Creuse ou la Corrèze, on dénombre moins de 35 875 personnes de plus de 75 ans. Néanmoins, ce sont des départements moins peuplés, il faut donc davantage se pencher sur la densité de la population dans le département. Ainsi, dans le Nord, les chiffres retombent : moins de 9% de la population a plus de 75 ans alors que dans l'Indre, cela représente 13% de la population.

Pour vraiment savoir où l'on vit le plus longtemps, il faut se tourner vers l'espérance de vie. Selon l'Insee, en 2020, l'espérance de vie à la naissance en moyenne en France est de 85,1ans pour les femmes et 79,1 ans pour les hommes. Où se situent les différents départements par rapport à cette moyenne ?

© Atlas de la fin de vie en France

Pour les hommes, dans plus d'une vingtaine de départements, l'espérance de vie est en moyenne supérieure à 80,4 ans comme en Ille-et-Vilaine, en Mayenne ou en Maine-et-Loire. L'Ile-de-France est aussi concernée avec les Yvelines et l'Essonne notamment et même Paris. A l'Est, on retrouve le Bas-Rhin et le Haut-Rhin où les hommes dépassent en moyenne les 80 ans. Une autre grande concentration se situe dans le Sud-est avec l'Ain, le Rhône, la Savoie... A l'inverse, les hommes ont une espérance de vie à la naissance en moyenne inférieure à 78,2 ans, dans le Nord de la France (Pas-de-Calais, Nord, Somme, Aisne, Seine-Maritime, Ardennes). Dans le reste du pays, c'est plus éparpillé avec notamment les Côtes-d'Armor, la Manche, le Cher ou encore les DROM (départements, régions et collectivités d'outre-mer).

Le constat est-il le même pour les femmes ? L'espérance de vie à la naissance inférieure à 84,6 ans concerne le Nord de la France mais s'étend aussi à l'Est avec des départements comme la Meuse, la Moselle ou encore les Vosges. L'Yonne, la Nièvre et le Cher sont aussi concernés. Pour les départements où l'espérance de vie est la plus longue, on retrouve des départements semblables à ceux des hommes, dans le Sud-est, autour de la légion lyonnaise et en Ile-de-France. Ils sont toutefois plus nombreux à l'Ouest avec la Loire-Atlantique, la Vendée, la Mayenne et le Maine-et-Loire. De même dans le Sud-ouest avec la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Si on rapproche les différentes études, l'Ille-et-Vilaine et la Savoie semblent bien présenter de nombreux avantages.