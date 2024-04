Les jus multifruits ne sont pas vraiment ce que l'on croit, l'appellation est souvent trompeuse

Les jus "multifruits" sont censés être composés de fruits exotiques comme l'ananas, le fruit de la passion et la mangue. Pourtant, ces boissons sont pour la plupart majoritairement à base d'un seul et même jus de fruit.

Acheter des bons jus de fruits revient souvent à opter pour le 100% pur jus afin d'avoir vraiment le goût souhaité. Néanmoins, des surprises se cacheraient tout de même dans la composition de ces jus, comme l'a récemment révélé un internaute américain sur X. Ce dernier a pris l'exemple de différents jus dans lesquels le consommateur s'attend principalement à trouver des fruits exotiques. Ces derniers sont en fait composés majoritairement... de pomme !

Sur les différents clichés de jus de la marque "Innocent", l'internaute en question assure qu'ils sont tous composés d'au moins 50% de pomme alors que ce n'est pas la saveur affichée. Etiquettes collées sur le dos des bouteilles à l'appui, il montre ainsi qu'un jus de "Pamplemousse rose et litchi" contient 70% de jus de pomme ou encore qu'un jus de "Goyave et citron vert" atteint pour sa part 66% du même breuvage.

Qu'en est-il en France ? Les jus dits "multifruits" contiennent eux aussi majoritairement de la pomme. Viennent ensuite l'orange, la pêche et le raisin dans la plupart des cas. Les fruits exotiques, comme l'ananas, le fruit de la passion et la mangue, souvent mis en avant sur les bouteilles, n'arrivent qu'en deuxième, troisième, voire quatrième positions, avec souvent moins de 5% de présence pour chacun dans la composition.

Le "100% pur jus multifruits" de la marque Carrefour, disponible sur le site du distributeur à 2,53 euros la bouteille d'un litre et demi, affiche par exemple une composition surprenante : 63% de pomme, 14,9% d'orange et 11% de pêche face à seulement 2% de fruits de la passion, 1,5% d'ananas et 1,1% de mangue. Pourtant, sur le devant de la bouteille, le fruit de la passion, la mangue et l'ananas prennent ensemble plus de place que la pomme.

Capture du "Jus de fruits multifruits" de la marque CARREFOUR EXTRA © Carrefour.fr

Même constat chez Auchan, où les deux litres de "100% pur jus multifruits", à 3,59 euros, contiennent aussi 54% de jus pomme, 12% de purée de pêche et 10% de jus d'orange. Le fruit de la passion est à 5% et la mangue sous forme de purée est présente à 3%. De nouveau, ces fruits sont bien mis en avant sur l'étiquette, beaucoup plus que la pomme.

Est-ce illégal ? Pas le moins du monde. Comme l'a expliqué Emilie Jorda, responsable des affaires règlementaires et scientifiques de l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits, pour RMC Conso, "il n'y a pas d'obligation d'afficher les fruits présents sur la face avant de l'emballage dans la mesure où ils sont bien indiqués au dos, sur l'étiquette qui liste les ingrédients. Bien sûr, il y a un choix marketing des opérateurs de mettre en avant tel ou tel fruit sur l'emballage".

Comment expliquer alors cette forte présence de pomme ? "Le jus de pomme est une excellente base pour les jus multifruits parce qu'il a un goût assez neutre" par rapport aux fruits exotiques et qu'il sucre la boisson sans ajout artificiel", a-t-elle justifié. Il y a également une question de prix : la pomme coûte moins cher que les fruits exotiques. Il est donc conseillé de bien lire la liste des ingrédients sur les étiquettes des bouteilles pour avoir une idée de ce qui compose vraiment ces boissons.