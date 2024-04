Du sable du Sahara sur tous ces départements ce week-end, un épisode rare

Ce week-end, la hausse des températures sera accompagnée d'un nouveau nuage de sable du Sahara qui risque de teinter le ciel. De nombreuses régions sont concernées.

C'est un phénomène météorologique qui se répète en France depuis quelques années. Un nuage de sable du Sahara va tomber sur la France. Il accompagnera la masse d'air chaud venue d'Afrique qui va faire monter les températures au-dessus des 20 degrés voire localement des 30 degrés comme en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les dernières prévisions envisagent un épisode rare par son importance, qui concernera une grande partie de l'Hexagone le samedi 6 et dimanche 7 avril. La façade atlantique devrait être particulièrement concernée et la vague de sable devrait pousser jusqu'à se déposer en région parisienne. La Chaîne Météo prévoit "un ciel voilé par les poussières du Sahara" sur tous les départements français à l'exception de ceux de la bretagne, de la Normandie. L'Héraut, l'Aude et le Gard devraient aussi être préservés.

© La Chaîne Météo

Selon le météorologue Guillaume Séchet sur X (Twitter), le sable du Sahara pourrait aussi "atténuer les rayons du soleil et favoriser la formation d'un épais voile nuageux, susceptible de freiner la montée des températures". "Il faudra s'attendre à un ciel chargé en poussières de sable sahariennes sur de nombreuses régions françaises. Cela aura pour conséquence de dégrader considérablement la qualité de l'air", abonde le site Météo-Villes.

Les dépôts pourraient être visibles sur les voitures. Pour l'homme, le risque est essentiellement centré sur une irritation des voies respiratoires avec notamment une possible exacerbation de l'asthme chez les personnes atteintes. Le week-end dernier, le Sud-Est de la France avait déjà été touché.

Le ciel de Lyon et des Alpes avait pris une teinte orangée dans la matinée de samedi. On peut s'attendre à de telles couleurs ce week-end sur une plus grande partie du territoire.