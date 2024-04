Tempête Pierrick : 11 départements en vigilance orange, des crues et des fortes vagues attendues ce mardi

La tempête Pierrick va toucher 11 départements ce mardi 9 avril. Ils sont en vigilance orange pour crues et/ou vague-submersion. Les températures vont baisser sur tout l'hexagone. Le vent devrait souffler moins fort qu'initialement prévu.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, le Finistère n'est plus en vigilance orange pour vague-submersion pour ce 8 avril. L'Eure, la Seine-Maritime, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde le sont en revanche toujours. Concernant la journée du 9 avril, la vigilance orange vague-submersion va concerner le Finistère, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. La vigilance orange pour risques de crues sera de vigueur en Seine-Maritime, dans l'Eure, en Charente-Maritime, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le soleil devrait apparaître dans l'après-midi, autour du Golfe du Lion, où le vent soufflera de 60 à 80 km/h en rafales. En revanche, partout ailleurs, de fortes pluies et des tonnerres pourraient avoir lieu. Le vent, venu de l'ouest soufflera de 50 à 60 km/h en rafales à l'intérieur des terres, jusqu'à 70/80 km/h près de la Manche et de l'Atlantique, et au plus fort jusqu'à 90/100 km/h en matinée sur le Cotentin.

Côté températures, elles devraient fortement baisser. Les minimales iront de 5 à 10 degrés dans la majorité du pays, et de 11 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 11 et 15 degrés sur la plupart des régions, et jusqu'à 16 à 22 degrés autour du Golfe du Lion et en Corse.

Une tempête qui remonte

Le vent a soufflé très fort de la Bretagne aux côtes de la Manche ce lundi. Une dépression s'est formée dimanche au large du Portugal. Cette tempête nommée Pierrick est remonté à vitesse Grand-V vers la Bretagne ce lundi, portée par un courant-jet à 200 km/h de sud-ouest très dynamique. De forts coups de vent étaient attendus selon La Chaîne Météo, avec des rafales pouvant atteindre 90 à 110 km/h.

Voilà pourquoi, un risque de submersion littorale était bien présent dans la zone, au moment de la pleine mer. Des vagues de 4 à 6 mètres se propageront sur la côte. Et ce n'est pas tout. Un air chaud provenant du Maghreb viendra se confronter à cette forte perturbation en France.

Des orages se formeront, des Pyrénées vers le centre du pays. Ils pourraient être accompagnés de grêle et de brutales rafales de vent. Les premiers orages ont éclaté dans le Lot-et-Garonne et le Limousin, ce qui a déjà provoqué d'importantes précipitations et de la foudre par endroit. La Chaîne météo a donné ses prévisions d'alerte, valables jusqu'à ce mardi 9h.

© La Chaîne Météo

Au total, pas moins de 21 départements ont été placés en risque important pour orage ce lundi et 4 en vigilance orange : la Corrèze, la Creuse, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Sur le quart nord-ouest du pays, 11 départements ont été placés en risque important pour vent. Le Finistère, lui, est toujours en vigilance orange.