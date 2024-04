Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 avril 2024 [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ mettait en jeu deux millions d'euros à l'occasion de son tirage du Loto de ce lundi 8 avril. Pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant, découvrez sans plus attendre les résultats.

Les résultats sont tombés ! Ce lundi 8 avril, la Française des Jeux vous proposait de tenter de remporter 2 millions d'euros ! Y a-t-il eu un heureux gagnant ? Est-ce vous ? Personne n'a remporté le gros lot ce lundi., mais 27 personnes ont eu la chance de gagner 6 344,70 euros. Découvrez sans plus attendre les résultats du tirage, de la combinaison gagnante aux 10 codes LOTO en passant par le Joker+ et le résultat du second tirage.

Tirage du 08/04/2024 - - - - Chance :

Joker+

Option 2nd tirage : - - - -

10 codes gagnants : - - - - - - - - -

Mais qu'est-il possible d'acheter avec 2 millions d'euros ? Une voiture de luxe, ou 2 terrains de golf, ou encore 546 kilogrammes de caviar, si vous avez des goûts de luxe. Il vous faudra tout de même être très chanceux pour remporter le jackpot de 2 millions d'euros : vous avez une chance sur 139 millions de gagner ! Pas de panique, il est également possible d'obtenir des gains inférieurs : pour remporter quelques euros, il vous faut au minimum deux bons numéros ou un bon numéro (la probabilité de le trouver tombe à une chance sur 22), et deux numéros étoile (une chance sur 50).

Comptez 2,50 euros pour jouer

Les règles du Loto sont simples : vous devez vous munir d'une grille et cocher sept numéros : cinq sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Il vous faudra débourser 2,50 euros pour une grille simple, ou choisir d'augmenter vos chances en achetant une grille multiple. Au maximum, vous aurez le droit de choisir jusqu'à 10 numéros ou 12 étoiles par grille. Mais le prix augmentera en conséquence. Attention aux retards : votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant.