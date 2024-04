"Nouveau coup de froid en France, on perd 10 degrés et la neige arrive dans ces départements"

La France fait face à une chute des températures ce mardi 9 avril avec 10 degrés en moins par rapport aux jours précédents. Une baisse du mercure amplifié par les rafales de vents ou le retour de la neige selon les endroits.

Coup de froid sur la France. Alors que le printemps météorologique est censé s'installer sur le pays, le beau temps est loin d'être au beau fixe. C'est même au contraire un vent froid qui règne sur l'Hexagone ce mardi 9 avril avec une chute considérable des températures : 10°C de moins en moyenne préviennent les prévisionnistes de la Chaîne Météo.

Cette baisse du mercure couplée au passage de la tempête Pierrick et à ses vents significatifs, voire violents par endroit, rendent le ressenti encore plus frisquet. D'autant plus après les températures supérieures aux 20°C appréciées ces derniers jours. Autre signe que l'air se refroidit ce mardi : la neige est de retour en montagne dès les 1 100 et 1 300 mètres dans les Vosges, les Alpes du nord, le Massif central et les Pyrénées.

Résultat de tous ces phénomènes météorologiques : la moyenne des températures se trouve à 10,8°C selon la Chaîne Météo et les maximales peinent à se hisser autour de 13°C.

Dans le quart nord-ouest qui s'étend de la Bretagne jusqu'au Haut-de-France en passant par la Normandie le mercure oscillent entre 7 et 9°C pour les minimales et 11 à 13°C pour les maximales. Mais face aux vents violents qui soufflent sur les côtés et jusque dans les terres sous l'effet de la tempête Pierrick qui s'échappe par la mer du Nord, le ressenti risque d'être bien plus froid. Si les sont "loin d'être exceptionnelles pour les côtes de la Manche" elles montent quand même jusqu'à "110 à 120 km/h sur les caps et îles exposés" rapporte le média spécialisé. Même constat sur le littoral du Pas-de-Calais selon Météo France. Les rafales et le vent doivent toutefois baisser d'un cran dans l'après-midi.

Le vent souffle nettement moins sur la façade est, mais dans les régions Grand Est et jusqu'aux régions méditerranéennes ainsi que dans les Pyrénées c'est l'arrivée de la neige dans les altitudes plus basses qui rafraichit l'air, malgré des éclaircies. Les minimales peuvent descendre jusqu'à 5°C, mais les maximales sont elles aussi bien éloignées de la moyenne avec 18°C au mieux. La façade atlantique est, elle, épargnée, tant par la neige que par les vents violents malgré quelques brises et doit faire avec 7°C au plus bas, entre 12 et 18°C au plus haut.

Mais rassurez-vous, ce coup de froid ne doit être que passager puisque les agences météorologiques annoncent le retour du beau temps et des températures plus proches des normales de saison et même au-delà en deuxième moitié de semaine. A partir de mercredi, le soleil devrait dominer sur la majorité du pays et à compter de jeudi, le mercredi devrait tutoyer les 15,à 18°C dans la moitié nord et jusqu'à 25° dans la moitié sud. Il devrait même faire encore plus chaud ce week-end avec des températures estivales annoncées.