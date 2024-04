Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 18 avril 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Ce jeudi sera-t-il le jeudi qui changera à jamais votre vie ? Si vous jouez à l'EuroDreams, cela sera peut-être possible. Réponse vers 22 heures.

Qui dit jeudi, dit EuroDreams. Ce 18 avril 2024, les amateurs de loteries peuvent tenter leur chance en participant à un nouveau tirage. Il sera possible de remporter jusqu'à 20 000 euros ! Vous trouvez ça peu ? N'oublions pas qu'à l'EuroDreams, le jackpot n'est pas versé en une seule fois mais... mensuellement. Ainsi, si vous trouvez le résultat gagnant, il vous sera possible de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans ! De quoi se mettre à l'abri sur les trois prochaines décennies. Il est possible de participer au tirage EuroDreams jusqu'à 20h15. Les résultats seront communiqués par la suite sur cette page.

Résultat du tirage EuroDreams du 18/04/2024

Si vous êtes plutôt grosse cagnotte versée en une seule fois, sachez que vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un tirage de l'Euromillions de 120 millions d'euros. Comme à l'EuroDreams, la grille est vendue 2,50 euros. Le tirage du Loto de samedi proposera, lui, une cagnotte de 7 millions d'euros. La grille est vendue 2,10 euros à ce jeu de hasard. De beaux jackpots qu'il sera possible de remporter à condition de valider votre grille avant 20h15 le jour J, à chaque fois, et surtout, d'avoir une certaine chance !