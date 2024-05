Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 mai 2024, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Six millions d'euros sont en jeu ce mercredi soir. Le tirage du Loto est prévu vers 20h45. Les résultats du jour seront dévoilés ici même vers 21 heures.

En ce mercredi 15 mai 2024, la Française des jeux propose un nouveau tirage du Loto. On est, certes, loin des près de 49 millions d'euros remportés hier par un joueur qui avait tenté sa chance dans l'Hexagone, néanmoins, six millions d'euros, cela reste une somme tout à fait honorable qui pourrait vous permettre, en cas de victoire, de couler des jours heureux, c'est certain. Vous ne savez pas sur quels chiffres parier ? Faites confiance à votre instinct ! Ou aux bonnes ondes dont semblent profiter certains chiffres ces derniers temps. Par exemple, les 2, 8, 17, 28 et 35 sont sortis mardi soir au tirage de l'Euromillions. Des chiffres qui pourraient donc être susceptibles de ressortir ce mercredi soir, ou à l'inverse, qui ne devraient pas ressortir avant longtemps. Dans tous les cas, le choix de les cocher vous revient. Vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille.

Le tirage aura en effet lieu dans la foulée, vers 20h45. Les résultats seront communiqués ici même vers 21 heures. Pour ceux qui rateraient le coche et n'auraient plus le temps de participer au tirage du Loto du jour, sachez que la Française des jeux organisera un tirage EuroDreams demain soir. L'opportunité, pour celui ou celle qui aura assez de chance, de gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Vendredi, un nouveau tirage de l'Euromillions sera proposé par la Française des jeux et ses collègues européens. Une cagnotte de 17 millions d'euros sera alors mise en jeu. À noter qu'il est déjà possible de tenter sa chance pour ces différents tirages.