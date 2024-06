Européennes 2024, en direct : "gros malaise" en Macronie après l'intrusion d'Attal, Hayer s'agace

09:30 - Pour Marine Le Pen, Attal "engage sa responsabilité" dans ces européennes

Pour la députée du RN, l'implication toujours plus grande de Gabriel Attal dans ces européennes implique qu'il tire les conséquences des résultats du 9 juin : "A partir du moment où le Premier ministre entre dans la campagne comme il l'a fait, au point d'aller arracher le micro de sa propre candidate pour parler à sa place, je suis désolée mais il engage sa responsabilité", affirme Marine Le Pen sur France 2.

"Et incontestablement, s'il y a un échec, il devra partir. Et il en est de même pour le président de la République : s'il se sert des cérémonies du Débarquement pour, en réalité, faire la campagne des européennes, alors il engagera sa responsabilité et il faudra qu'il en tire les conséquences, également, en cas d'échec", ajoute Marine Le Pen.