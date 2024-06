Interview de Macron jeudi : un coup de poker pour éviter "l'enfer"

Emmanuel Macron va tenter un ultime pas vers les Français avant les élections européennes du 9 juin 2024. Ce coup de poker sera-t-il suffisant alors que la liste Renaissance menée par Valérie Hayer se retrouve menacée comme jamais par celle du Parti socialiste de Raphaël Glucksmann ?

Jeudi 6 juin, à trois jours du scrutin européen, Emmanuel Macron prendra la parole sur le plateau de TF1 et France 2 lors d'un journal télévisé délocalisé à Caen (Calvados). Alors qu'un seul point sépare désormais la liste Renaissance de Valérie Hayer de celle de Raphaël Glucksmann, de l'alliance PS - Place publique, selon le sondage Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL, le chef de l'Etat souhaite, une nouvelle fois, reprendre la main, dans une campagne pour les Européennes qui ne cesse de se compliquer pour la majorité.

La candidate Renaissance atteint les 14,5% d'intentions de votes et le deuxième, Raphaël Glucksmann, 13,5%. En revanche, selon le dernier sondage Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, l'écart est un peu plus important : 15,5% pour Renaissance, qui perd un demi point, contre 14% pour le Parti Socialiste. Quoi qu'il en soit, la liste de la Macronie reste très loin derrière celle du Rassemblement menée par Jordan Bardella, créditée de 33,5 % des intentions de vote. Voilà pourquoi le président de la République entend bien tenter un dernier coup de poker avant la date fatidique du 9 juin 2024.

"Je suis obligé de tout faire"

"Si on est autour de 15 %, je ne vois pas comment il ne peut rien se passer. Gabriel Attal n'aura pas d'autre choix que de donner sa démission. Même si le président la refusera" indique un poids lourd de la Macronie auprès du Parisien ce lundi. Pourtant, le chef de l'état serait "persuadé" de faire "un bon score, autour de 20 %, peut-être plus. Il ne veut pas entendre parler de bérézina" glisse un ministre au quotidien. Voilà pourquoi, Emmanuel Macron va tenter d'éviter l'enfer en reprenant la lumière, comme il a l'habitude de le faire lorsque le bateau Renaissance tangue. "Je suis obligé de tout faire" aurait-il récemment déclaré.

Un pas vers le peuple pour Macron avant les Européennes ?

Au sein de la majorité, la campagne pour ces Européennes est ouvertement critiquée. "On ne pourra pas faire comme si de rien n'était" si le RN fait 35 % lançait la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, le 27 mai dernier au micro de RTL. Alors, la piste de référendums, comme nous l'apprend Le Parisien, pourrait être une solution pour permettre à la majorité de "renouer avec le peuple" et tenter de faire une queue de poisson au Rassemblement national qui ne cesse de rappeler qu'il est le parti le plus proche des Français.

Pour d'autres sources proches du dossier, toujours auprès du Parisien, il ne devrait rien se passer avant le vote du budget à l'automne avec une motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement. De plus, si la défaite est cuisante lors des Européennes, avec un scénario à moins de 15 % des suffrages pour Renaissance ou une troisième place, derrière la liste du PS - Place publique, "ça va être infernal pour lui" juge un stratège du parti.