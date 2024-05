Météo : la Gironde et la Charente-Maritime placées en vigilance orange pluie-inondation

Météo-France a décidé de placer ce lundi après-midi les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde en vigilance orange pluie-inondation. L'épisode météorologique doit prendre fin mardi dans la matinée.

La vigilance est de mise sur la côte atlantique. Dans son dernier bulletin météorologique de ce lundi après-midi, Météo-France a décidé de placer deux départements en vigilance orange pluie-inondation. Il s'agit de la Gironde et de la Charente-Maritime. L'alerte, qui court à partir de 19 heures et jusqu'à mardi 21 mai dans la matinée, a été décidée en raison d'un épisode de forte pluie dans la nuit de ce lundi à mardi. Près de 50 à 80 millimètres de pluie sont attendus a précisé l'institut météorologique qui appelle à la plus grande vigilance. Dans le sud-ouest ainsi que dans le centre de l'Hexagone, des pluies orageuses, parfois soutenues, pourront également se produire, note encore Météo-France.

La quasi-totalité du pays en vigilance jaune

Alors que la météo semble bel et bien capricieuse cette année, la quasi-totalité du pays se trouve actuellement classé en vigilance jaune pour divers motifs, que ce soit pour des risques d'orages, de crues, d'avalanches ou pluie-inondation.

Ce lundi, la météo était encore agitée sur une grande partie du pays, avec de nombreux départements arrosés de pluies orageuses. La Moselle, qui était le dernier département encore placé en vigilance orange aux crues est finalement repassé au jaune en début de matinée ce lundi 20 mai. Un niveau de vigilance qui descend donc d'un cran, apportant ainsi un moment de répit aux nombreux sinistrés de ces derniers jours. Après quelques éclaircies, le temps se dégradera à nouveau avec un nouvel épisode de pluie attendu dans la nuit de lundi à mardi. Sur place, alors que les dégâts matériels sont importants, la préfecture du Bas-Rhin a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait soutenir les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle faites par les communes sinistrées, rapporte BFMTV.