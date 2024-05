Grève SNCF du 21 mai : quelles sont les perturbations en Ile-de-France ? Le détail

► Un dizaine de lignes de Transilien sont également concernées par la grève SNCF et d'importantes perturbations.

► Deux lignes de tram sont également perturbées ce mardi.

1 tram toutes les 15 mn entre Aulnay Sous Bois et Bondy. Aucune circulation entre Gargan et Hôpital de Montfermeil. T11 : 1 tram toutes les 20 mn.

Une grève dans les métros et à la RATP ?

La grève massive et les importantes perturbations prévues sur le trafic des transports transiliens ne concernent que les lignes gérées par la SNCF. Les syndicats de la RATP n'ont pas appelé à rejoindre la mobilisation et aucune perturbation n'est attendue sur les lignes du métro parisien.

La RATP n'a pas appelé à la grève, car à la différence de la SNCF ses agents ont trouvé un accord au sujet des contreparties qu'ils auront pour leur travail durant la période des Jeux olympiques de Paris 2024. Les salariés de la RATP toucheront une prime de 1 000 euros brut en moyenne et cette somme pourra monter jusqu'à 2 500 euros pour les conducteurs de métro et de RER très sollicités.

Pourquoi les agents de la SNCF font grève ce mardi 21 mai ?

L'objectif de ce mouvement de grève est de mettre la pression sur la direction de la SNCF en amont des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 alors que les agents demandent des contreparties à leur mobilisation pendant la période olympique. "On a trouvé que la négociation traînait un peu et on a voulu provoquer les choses" a expliqué Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail. Les syndicats demandent entre autres une revalorisation de la prime prévue lors des JO. En cause, notamment, le fait qu'au mois d'août, beaucoup de salariés ne pourraient pas partir en vacances en raison d'une charge de travail conséquente, avec 4 500 trains supplémentaires.