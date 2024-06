Projet de l'A69 : plusieurs milliers de militants réunis dans le Tarn, un gendarme blessé après des tirs de cocktails Molotov

Malgré l'interdiction des autorités, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis sur le futur site de l'A69 qui doit relier Castres à Toulouse. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les militants écologistes. Un agent a été blessé et deux véhicules de la gendarmerie incendiés.

Des milliers de personnes contre l'autoroute A69. Malgré l'interdiction formulée par les autorités, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis dans le Tarn, samedi 8 juin, à l'appel de plusieurs collectifs écologistes locaux et des Soulèvements de la Terre pour protester contre le projet de l'A69 reliant la ville de Castres à Toulouse. En provenance d'Espagne, voire d'Allemagne pour certains, ils étaient entre 4 500 et 5 000 selon les organisateurs, 2 500 à 3 000 selon la préfecture du Tarn, rapporte Le Figaro.

Alors que de nombreux couples avec enfants ont participé au rassemblement, d'autres, à l'inverse, étaient venus pour en découdre. Selon la préfecture, entre 300 et 400 personnes "cagoulées et habillées en noir" étaient présentes parmi les manifestants. D'après la gendarmerie, "700 à 800 militants radicaux" étaient divisés en plusieurs groupes pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Ainsi, plusieurs incidents ont émaillé la journée. Deux véhicules de la gendarmerie ont été incendiés après des tirs de cocktails Molotov, et un agent a été blessé, rapporte franceinfo.

"Notre seule arme, c'est notre détermination"

Présents en nombre pour faire entendre leur opposition au projet, les manifestants ont tenu à la mi-journée une conférence. "Tout se joue ici, l'A69 représente la gestion d'une politique mortifère", a expliqué l'un des membres de La voie est libre, l'une des nombreuses associations opposées au nouveau tracé autoroutier. "Notre seule arme, c'est notre détermination", a encore scandé un autre.

Si les manifestants étaient réunis sur le site de l'A69, les slogans de contestation, eux, ne visaient pas seulement le futur projet des autorités, mais bel et bien le combat contre "l'État capitaliste" dans son ensemble. "S'il faut passer par l'illégalité, on le fera car on est légitime", a expliqué l'un des manifestants.