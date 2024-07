Grignoter avant d'acheter est-il autorisé dans les supermarchés ?

Goûter avant d'acheter peut être très tentant, mais c'est une pratique qui divise. Que dit vraiment la règle ?

Dans un supermarché, on est parfois tenté de grignoter les produits vendus, pour assouvir une petite faim ou encore l'envie de goûter avant d'acheter. Piquer un grain de raisin ou ouvrir un paquet de chips pendant ses courses est une pratique aguichante. Mais est-ce vraiment autorisé ?

Cela dépend surtout de ce qui se passe ensuite. Tant que l'article n'est pas réglé, légalement, il appartient toujours au magasin. L'utiliser sans permission est donc rattaché à un vol, délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les supermarchés ont donc le droit d'en référer aux autorités.

Mais il n'y a, en réalité, pas de législation claire à ce sujet : les enseignes sont ainsi libres de fixer leurs propres règles. La plupart des commerçants tolèrent alors qu'une personne grignote un biscuit d'un paquet de son chariot qu'elle va payer ensuite. Ce qui est plus embêtant, c'est quand il s'agit d'une denrée salissante ou odorante ou si un client grignote à l'excès.

L'autre problème majeur concerne les produits où le prix dépend du poids, comme les fruits et légumes en vrac. Comment savoir quelle proportion a déjà été consommée par le client ? Il devient alors difficile de fixer un prix une fois en caisse. Cette manie peut être due à une mauvaise interprétation de l'article 1587 du code civil : "A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées". Cependant, cet article est très ancien et s'applique davantage aux endroits de dégustation comme les caves, salons et foires qu'aux supermarchés.

Pour être tranquille, si vous avez vraiment un creux, vous pouvez faire un premier tour dans le supermarché, acheter votre collation, la payer et avec le ticket de caisse ou en demandant à imposer la mention "payé", vous pourrez grignoter le produit pendant vos courses sans être inquiété. Même si le plus simple reste quand même de se retenir.

Il existe d'autres droits et interdits en supermarché qui sont assez méconnus. Par exemple, vous avez le droit d'ouvrir le capuchon d'une bouteille de shampoing pour sentir son odeur tant que vous n'endommagez pas le flacon. Vous pouvez également prendre une bouteille en dehors de son pack. Vous êtes, une nouvelle fois, simplement tenu de ne pas dégrader l'emballage. L'article L121-11 du code de la consommation interdit, en effet, de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée.