Les personnes qui ont les yeux de cette couleur ont un point commun déroutant

Les personnes qui ont les yeux de cette couleur ont bien plus qu'une simple pigmentation de l'iris en commun.

La couleur des yeux est déterminée par les gènes des parents. Le marron est la couleur qui ressort la plus fréquemment alors que 8 à 10% des personnes ont les yeux bleus. Cette couleur est associée à un gène récessif, ce qui signifie qu'il faut hériter de la plus rare des combinaisons des gènes provenant des parents pour que la couleur devienne vraiment apparente. Selon une étude qui a analysé les données génétiques d'environ 800 personnes aux yeux bleus venant du monde entier, ils n'ont pas que la couleur de leurs yeux en commun.

Les chercheurs, des scientifiques de l'Université de Copenhague, se sont intéressés au gène OCA2, qui détermine le niveau de pigment brun dans l'œil. Ils ont alors découvert que la mutation génétique qui provoque la couleur bleue vient d'un gène différent, le HERC2, qui affecte la présence d'OCA2 et limite sa capacité à produire des yeux marron.

Les auteurs de l'étude ont alors mis en avant que 99,5% des participants avaient subi la même mutation génétique au niveau de l'ADN, qui a touché la production et l'expression de la mélanine, molécule qui donne la couleur de l'iris. "Ils ont tous hérité du même interrupteur exactement au même endroit dans leur ADN", a détaillé le Pr Hans Eiberg du département de médecine moléculaire de l'Université de Copenhague.

Pour les chercheurs, cette mutation commune viendrait alors d'un unique individu : "Nous pouvons en conclure que tous les individus aux yeux bleus sont liés à un même ancêtre", a expliqué l'auteur principal de l'étude. Il serait né avec une mutation spontanée qui se serait ensuite répandue.

Cette mutation génétique "fondatrice" à l'origine de ce trait physique aurait pu se produire entre il y a 6000 et 10 000 ans. A ce jour, la première personne clairement identifiée avec des yeux bleus renvoie à un squelette vieux de 7000 ans. "À l'origine, nous avions tous les yeux bruns ", a affirmé le spécialiste. De plus, les variations dans les nuances de bleus seraient moins importantes que celles pour les yeux marron et cela pourrait indiquer que la couleur bleue est apparue plus récemment. La raison de la mutation d'origine reste toutefois un mystère.