Alerte orage : quels départements sont concernés et à partir de quelle heure ?

15 départements sont placés en vigilance orange pour des orages. De fortes pluies sont attendues dans l'après-midi du Massif Central aux Adennes.

Météo-France place 15 départements en vigilance orange pour des orages ce samedi 20 juillet. Les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre, le Cher, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Loire et la Meuse sont concernés. Après plusieurs jours de temps ensoleillé et de températures élevées, une " franche dégradation orageuse interviendra l'après-midi et le soir " dans les départements concernés, informe Météo-France.

De la grêle, de la pluie et du vent

Météo-France alerte sur un risque de fortes rafales de vent, de grêle et d'intenses précipitations dans la zone de vigilance orange. Ces orages s'expliquent par un conflit de masses d'air entre l'air chaud qui remonte d'Afrique du Nord et celui plus frais qui arrive de l'ouest. Une amélioration est attendue dans la nuit de samedi 20 à dimanche 21 juillet. Le début de journée devrait être calme dans les quinze départements placés en vigilance orange.

Les personnes qui sont dans les départements concernés sont appelées à être vigilantes. Météo-France alerte sur des " violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ". Après la sécheresse de ces derniers jours, il est également possible que " quelques départs de feu [soient] enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations ". De plus, une " attention particulière " est demandée par l'institut météorologique " dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents ", tels que les vents qui pourraient abîmer les structures et les arbres.

Une grande partie du territoire est classée en jaune par Météo-France. De légères pluies sont à attendre, ce qui devrait rafraîchir l'air la nuit et dans la journée de dimanche. Seul l'est de la France est classé en vert.