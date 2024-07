Les températures sont élevées en France, jusqu'à avoir dépassé les 40°C samedi pour la première fois cette année.

La chaleur a battu des records samedi 20 juillet. La barre des 40°C a été franchie pour la première fois cette année en France.

L'été est là, et la chaleur atteint des niveaux records pour cette année. Samedi 20 juillet, le seuil symbolique des 40°C a été atteint dans les Pyrénées-Orientales, allant jusqu'à 40,8°C dans la commune de Céret, selon Météo-France. D'autres régions ont connu des températures élevées, et parfois même étouffantes à cause de l'humidité due aux orages qui ont traversé le territoire des Ardennes au Massif Central. Le sud de la France a également été marqué par un mercure très élevé en ce début de weekend, avec des températures allant jusqu'à 39,9°C à Cadenet, dans le Vaucluse, ou 38°C dans le Var.

Le record de la journée la plus chaude de l'année sur le territoire a été franchi vendredi 19, avec une moyenne nationale à 24,7°C. Des chaleurs qui étaient attendues par les Français de la moitié nord du territoire, qui ont connu des températures particulièrement basses pendant plusieurs semaines, alors que la moitié sud était ensoleillée. À noter tout de même que les orages qui ont traversé une partie de la France dans la nuit de samedi à dimanche ont fait baisser les températures très rapidement. Celles-ci devraient remonter dans les jours à venir, mais sans toujours atteindre les récents records.

Un été plus chaud que la normale

Selon Météo-France, les mois de juillet et d'août seront particulièrement chauds cette année. "Le scénario d'un trimestre plus chaud que la normale est le plus probable pour la France" et "cette probabilité est plus marquée pour les régions méditerranéennes", informe l'organe de prévision météo.

Ces conditions météorologiques sont à risque pour les personnes les plus fragiles, mais aussi pour l'environnement. Les fortes chaleurs provoquent des sécheresses, qui peuvent conduire à des incendies ou à l'imperméabilisation du sol, qui devient alors incapable d'absorber l'eau des pluies. Les fortes précipitations d'été sont de plus en plus marquées et cela peut entraîner des dégâts, comme ceux qui touchent la Haute-Marne.