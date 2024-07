Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 26 juillet 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Quinze millions d'euros étaient en jeu ce vendredi soir à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Voici sans plus attendre les résultats.

Le tirage Loto de ce vendredi 26 juillet 2024 était exceptionnel. À l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la FDJ avait mis en jeu 15 millions d'euros, tout en ajoutant une touche de magie olympique à l'excitation habituelle du Loto. Pas moins de 100 codes, permettant chacun de remporter 20 000 euros, ont ainsi été tirés au sort, au lieu de 10 en temps normal. On connaît désormais les résultats du Loto, que nous vous proposons de découvrir sans plus attendre :

Tirage du 26/07/2024 2 - 18 - 26 - 45 - 47 Chance : 7

Joker+ 8 212 265

100 codes gagnants : G 1596 4633 - Q 6939 0195 - S 0484 4643 - T 1285 5217 - T 2247 2332 - R 0134 6049 - J 2615 3404 - V 7873 8842 - F 5072 0553 - F 4671 6434 - R 7825 7058 - V 0787 1410 - R 1018 8087 - H 1023 8713 - L 0798 8278 - C 8110 6280 - R 8807 4152 - T 3575 9528 - N 4935 8096 - C 1365 2937 - C 1190 1106 - A 2097 2522 - S 9462 7734 - N 5618 5066 - T 9552 6623 - Q 6758 2507 - V 5229 3420 - L 6759 1633 - P 2342 9322 - C 2132 3431 - P 1984 5995 - P 0956 9834 - O 0949 3250 - J 0279 0660 - O 7114 1107 - T 3865 6240 - O 3108 2406 - A 7790 1718 - M 4331 3192 - G 6784 3813 - G 9657 6632 - H 0511 9834 - H 3935 3593 - A 8232 9633 - J 2090 6131 - N 9541 2308 - P 2331 2326 - V 8358 6784 - A 4348 3327 - U 0269 0791 - L 4963 0449 - K 3906 9318 - V 8349 4621 - K 5224 0701 - G 5971 8001 - L 2285 2560 - G 6587 5397 - G 3790 5639 - M 7976 9113 - C 2921 2700 - V 8356 2702 - M 4986 4852 - F 5455 3318 - T 6489 5460 - P 2639 8315 - O 6670 2019 - S 7496 2265 - V 8054 8150 - K 9434 8449 - G 5039 8622 - L 0506 8911 - K 0031 7009 - L 3908 2791 - M 3104 0470 - Q 4657 3810 - A 3903 1565 - K 5391 5139 - J 8381 3215 - S 5131 6573 - N 3548 7156 - A 9013 7828 - D 9302 6763 - O 7083 1322 - J 1399 8261 - A 9832 2774 - K 5949 5048 - N 2591 2834 - J 6082 7979 - E 7313 4920 - D 4412 6216 - V 8347 8228 - S 3505 0052 - I 0265 2547 - L 8733 0086 - T 2273 2197 - D 0531 6244 - R 3453 3664 - N 5254 5625 - S 9399 5022 - S 0138 2248

Parallèlement, la Française des jeux et ses homologues européens organisaient également l'habituel tirage Euromillions du vendredi. Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, il est désormais trop tard, quel que soit le tirage en question. Mais la Française des jeux organisera dès demain un nouveau tirage du Loto pour lequel il est possible de participer sans plus attendre et jusqu'à 20h15, samedi soir.