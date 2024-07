Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 26 juillet 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Vingt-neuf millions d'euros étaient en jeu ce vendredi 26 juillet 2024. Aviez-vous parié sur les bons résultats ?

En parallèle du Grand Loto de Paris 2024 organisé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient comme chaque mardi et vendredi un nouveau tirage de l'Euromillions. Que fallait-il avoir parié pour remporter les 29 millions d'euros mis en jeu pour l'occasion ? Était-ce le 25 ? Le 3 ? Ou le 47 ? Découvrez sans plus attendre les résultats Euromillions de ce vendredi 26 juillet 2024 :

Tirage du 26/07/2024 4 - 19 - 23 - 35 - 37 Etoiles : 4 - 8

MyMillion : IX 804 7766

Ce vendredi soir donc, la Française des jeux célébrait le lancement des JO de Paris en grande pompe. Pour l'occasion, un tirage du Loto était exceptionnellement organisé un vendredi. En temps normal, les jours de tirage sont les lundi, mercredi et samedi. Si une cagnotte de 15 millions d'euros était mise sur la table, 100 codes permettant chacun de faire remporter à un participant du tirage du Loto 20 000 euros étaient également tirés au sort, contre une dizaine de codes LOTO habituellement. De quoi motiver les troupes malgré la hausse non négligeable du prix de la grille pour l'occasion, 5 euros contre 2,20 euros d'habitude.