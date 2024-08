Canicule : 40 degrés attendus les 10 et 11 août, des restrictions d'eau entrent en vigueur

Cinq nouveaux départements ont été placés par Météo France en vigilance orange canicule en plus des Pyrénées-Orientales, qui l'étaient déjà depuis ce 6 août.

Les fortes chaleurs devraient perdurer au moins jusqu'au dimanche 11 août. Les nuits resteront chaudes et les maximales oscilleront entre 33 et 35 degrés ce samedi 10 août, notamment sur le pourtour méditerranéen. Depuis vendredi midi, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont pasées en vigilance orange, rejoignant les Pyrénées-Orientales, qui l'étaient déjà depuis ce mardi 6 août.

Il s'agit d'un "épisode caniculaire non exceptionnel, mais assez durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées", précise Météo-France dans son bulletin. "Sur le pourtour méditerranéen, de fortes chaleurs se sont installées et vont se maintenir encore plusieurs jours" avec des nuits qui "vont rester particulièrement chaudes" et des maximales attendues en plaine dimanche entre 36 et 38 degrés, détaille le bulletin.

Jusqu'à 31 degrés pendant le marathon des Jeux à Paris

À Paris, en pleines épreuves des Jeux olympiques, dont le marathon, et la cérémonie de clôture dimanche soir, on attend jusqu'à 30 à 31 °C samedi en journée, et autour de 25 °C en fin de soirée. Dimanche, en début de matinée, les températures oscilleront autour de 20 °C, avant de remonter et atteindre 33 à 35 °C environ dans l'après-midi.

Les températures les plus élevées sont attendues dans le Sud-Ouest avec jusqu'à 40 °C, même si la vague de chaleur devrait être courte. Dans le Sud-Est, l'épisode, marqué par des températures maximales entre 36 et 38 °C devrait en revanche se prolonger, selon Météo-France, qui ajoute que les prévisions quant à la durée et à l'intensité exactes "seront affinées dans les prochains jours".

Dès samedi, les derniers nuages devraient disparaître pour laisser place à une vague de chaleur plus étendue, qui se généralise à l'ensemble du pays. La Chaîne météo annonce un épisode caniculaire dans de nombreuses régions. On attend entre 26 et 36°C en moyenne du nord au sud de la France, mais aux endroits les plus chauds, le thermomètre pourrait afficher 40°C. Et les nuits ne devraient pas faire office de répit. Les météorologues prévoient près de 30°C dans la nuit de samedi à dimanche à Perpignan, et 27°C à Marseille.

Dimanche, le pic de températures sur l'ensemble du pays sera atteint. Dès le début de matinée, les températures devraient tourner autour de 20°C dans la majeure partie du pays alors que dans l'après-midi, seuls Brest et Cherbourg devraient rester sous les 30°C. La Chaîne Météo prévoit un épisode caniculaire sur les 3/4 du pays. Dans le bassin parisien, les dernières épreuves des JO de Paris se dérouleront sous un soleil de plomb, le thermomètre devrait continuer d'afficher plus de 30°C.

Même constat pour la journée de lundi qui devrait être dans la continuité du week-end. Dans la moitié nord, les températures pourraient même grimper de nouveau, alors que le soleil sera toujours au rendez-vous. Avec une telle météo ces prochains jours, la vigilance canicule devrait être largement étendue sur les 3/4 du pays, au minimum, avant un retour à la normale possible, mardi ou mercredi prochains, pas avant.

Des restrictions d'eau pour faire face à la sécheresse

Dans les régions les plus touchées par les fortes chaleurs cet été, telles que le Lot ou le Tarn-et-Garonne, les préfectures ont pris des dispositions de restriction d'eau. Les habitants de ces régions n'ont plus le droit de laver leur véhicule, les bâtiments ou de remplir leur piscine (sauf impératif sanitaire). L'impératif étant d'économiser au maximum les ressources en eau, l'arrosage des jardins est également à limiter. Il est conseiller de ne pas prendre d'une douche par jour qui soit de courte durée et de limiter sa consommation personnelle. Pour autant, il ne faut pas se limiter concernant son hydratation, qui est essentielle en période de forte chaleur.