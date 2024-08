Résultat Euro Dreams (FDJ) : le tirage du lundi 5 août 2024

EURO DREAMS. Retrouvez les résultats du dernier tirage Euro Dreams. 20 000 euros par mois à gagner pendant 30 ans pour le tirage du lundi 5 août.

Le tirage de l'Euro Dreams du lundi 5 août aura lieu dans la soirée. Pour tenter votre chance, rendez-vous dans un point de vente FDJ, sur le site ou l'application de la Française des Jeux. Il vous suffit de remplir au moins une grille en cochant six numéros parmi les 40 disponibles et un N°Dream parmi les cinq proposés. Si tous les numéros cochés sont les bons, vous remporterez le gain maximal, qui est une rente de 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit une somme totale de 7,2 millions d'euros. De quoi voir les prochaines années de façon sereine, prévoir de belles vacances, et pourquoi pas financer des projets comme l'achat d'une maison.

Le tirage se déroule aux alentours de 21 heures. Vous pouvez aussi obtenir des gains même lorsque vous n'avez pas réussi à trouver la combinaison gagnante. Le gain minimum possible est de 2,50 euros pour deux bons numéros cochés, avec ou sans le N°Dream vainqueur. Pour augmenter vos chances de gagner, il est possible de remplir une grille multiple, avec la possibilité de cocher 10 numéros et/ou 5 N°Dreams. Le prix de cette grille est variable en fonction du nombre de numéros cochés, pouvant aller jusqu'à 525 euros.