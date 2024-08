Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 août 2024, 2 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. 2 millions d'euros étaient en jeu pour le tirage du Loto ce mercredi 28 août 2024. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats !

La Française des Jeux (FDJ) mettait en jeu la somme de 2 millions d'euros pour son tirage du Loto ce mercredi 28 août. Après un précédent jackpot de 3 millions d'euros remporté lundi, la nouvelle cagnotte a-t-elle été attribuée à l'un des joueurs ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre tous les résultats du tirage, de même que les dix codes gagnants, le joker+ et l'option du second tirage.

Tirage du 28/08/2024 11 - 30 - 33 - 37 - 42 Chance : 3

Joker+ 4 011 276

Option 2nd tirage : 8 - 23 - 28 - 37 - 49

10 codes gagnants : U 5176 4004 - E 6255 2833 - T 4084 6806 - L 7949 4885 - P 7942 3122 - K 7163 5259 - O 9126 5775 - G 5935 2955 - V 1637 6483 - Q 5910 7083

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre le 1 et le 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur... 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !