Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 31 août 2024, 3 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. 3 millions d'euros son en jeu ce samedi 31 août 2024 pour le nouveau tirage du Loto de la Française des Jeux (FDJ). Tentez votre chance pour devenir un nouveau millionnaire avant la publication des résultats en début de soirée.

La Française des Jeux (FDJ) vous propose de remporter la coquette somme de 3 millions d'euros ce samedi 31 août pour son tirage du Loto. Alors que la rentrée se profile à grands pas, cette somme, si vous la remportez, devrait vous permettre de réaliser de nombreux achats dont vous rêvez depuis longtemps, comme une nouvelle maison ou encore changer la voiture. Attention, pour tenter votre chance, vous n'avez plus que quelques heures devant vous jusqu'à 20h15 sur Internet, ou dans l'un des différents points de vente de la FDJ. Les résultats quant à eux seront connus dans la soirée.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre le 1 et le 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur... 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !