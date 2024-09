Du simple au double : dans une grande partie du pays, les températures vont faire du yo-yo ce week-end

Le froid reste mais le soleil revient sur une partie de la France ce week-end. Des écarts importants sont à prévoir, avec des températures pouvant passer du simple au double.

Cette année l'automne a un peu d'avance. Depuis mardi, la France est traversée par une masse d'air polaire qui s'étend sur la majeure partie du pays. Mais dès vendredi, les rafales de vent qui balaient le sud et les quelques averses orageuses plutôt présentes sur la moitié nord devraient faiblir et laisser place au soleil pour toute la durée du week-end. Le froid va lui perdurer avec des températures attendues très basses pour la saison, même si on est loin des précédents records de fraîcheur.

La journée de samedi est marquée par l'amélioration venue du sud de la France grâce à l'anticyclone des Açores. Le soleil domine sur tout le pays à l'exception des départements de l'Est de la France, où quelques averses éparses pourraient se produire. Signe de la fraîcheur qui s'étend dans l'Hexagone, les premières gelées blanches sont en revanche à prévoir en matinée notamment dans le Centre-Val de Loire et la région Auvergne. Et dans le sud, le mistral et la tramontane commencent à s'essouffler.

© La Chaîne Météo

Les températures restent fraîches, entre 3 et 8°C sur les trois quarts du pays. Seuls les départements du pourtour méditerranéen parviennent à atteindre 13 à 15°C en matinée. Dans l'après-midi tous les départements vont gagner 10°C à 12°C de plus que pour le matin, sauf en Corse avec seulement 8 petits degrés de plus, La Chaîne Météo prévoit tout de même 22°C sur l'Île de Beauté et jusqu'à 25°C le long des côtes de la Méditerranée.

Dimanche, le vent va continuer de faiblir dans le sud-est. Après le passage du brouillard en matinée sur la moitié nord, quelques nuages vont se former sur le quart nord-est du pays, entre Lille et Dijon. Sur le reste du pays, c'est un ciel dégagé et lumineux qui s'annonce. Malgré la fraîcheur qui persiste une nouvelle fois, la journée de dimanche sera globalement plus agréable, avec des températures légèrement plus élevées que la veille.

Dans la matinée, le thermomètre va afficher 10 à 15°C sur l'Île-de-France, le littoral Atlantique et le quart sud-est mais pour le reste du pays, il faut s'attendre à retrouver des températures plutôt autour de 4 à 8°C. L'après-midi devrait être semblable à la veille, avec un ciel dégagé sur la moitié ouest et le sud-est. Ressemblance également au niveau des températures avec 17 à 20°C dans la moitié nord et jusqu'à 25°C dans le sud, entre Perpignan et Nice. Globalement, c'est près des côtes que les températures seront les plus élevées. Mais attention, le vent n'aura pas disparu, surtout dans le sud.

C'est un week-end plutôt calme et ensoleillé qui se profile à l'horizon et dont il faudra profiter car lundi marque le retour d'un temps nuageux d'est en ouest avec un regain de mistral dans le sud-est. Côté température, la chaleur présente dans le sud remonte dans le centre du pays et le long des côtes de l'Atlantique. Lundi, les minimales sont pour Rennes et Aurillac avec 8°C le matin et 18°C l'après-midi et les maximales pour Perpignan et Montpellier avec 16°C et 26°C.