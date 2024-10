Grève et manifestation mardi 1er octobre : qui est mobilisé ?

10:45 - Une importante mobilisation dans les écoles

Les enseignants se mobilisent pour "leurs salaires, leurs retraites, pour obtenir enfin des postes et la fin du choc des savoirs", en référence à la réforme sur l'éducation qui comprend la mise en place des groupes de niveaux selon les matières dans les collèges, a précisé la CGT Education. Le manque de professeur sera aussi au cœur de la mobilisation, alors qu'un professeur manquait dans 56% des collèges et lycées de France lors de la dernière rentrée scolaire et qu'au moins 3000 postes n'ont pas trouvé preneurs aux concours enseignants cette année. En primaire, les élèves concernés ont été prévenus, une obligation qui ne s'applique pas au collège et au lycée.