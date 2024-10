Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 2 octobre 2024, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Et si ce soir était le grand soir ? La Française des jeux propose neuf millions d'euros à qui trouvera les résultats du Loto.

Faute de grand vainqueur lors des derniers tirages Loto organisés, la Française des jeux propose ce mardi 2 octobre 2024 un jackpot de neuf millions d'euros qui devrait attirer de nombreux joueurs. Comme pour chaque tirage du Loto, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Reste à savoir si la chance sera au rendez-vous ? Vaudrait-il mieux jouer des chiffres qui sont récemment sortis ? Ou au contraire des qui n'ont pas été tirés au sort depuis bien longtemps ? Si cette stratégie vous intéresse, sachez que selon les statistiques affichées par la FDJ, le 15, le 31, le 6, le 7, le 22 et le 28 sont les chiffres qui sont le plus sortis depuis le 14 juillet 2019. À l'inverse, le 43, le 14, le 18, le 1, le 16 et le 36 sont ceux qui ont été les moins tirés au sort. Rappelons toutefois qu'au Loto, c'est le hasard qui décide des résultats !

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez que la Française des jeux organisera le 31 octobre prochain un tirage du Loto spécial Halloween. Treize millions d'euros seront mis sur la table ainsi que 50 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance. Attention toutefois, qui dit tirage spécial, dit prix spécial. La cagnotte de base sera exceptionnellement vendue 3 euros. Avant cela, il sera également possible de tenter sa chance pour le tirage Euromillions de vendredi : 170 millions d'euros seront mis en jeu. De quoi se mettre à l'abri pendant quelques… centaines d'années, avec un train de vie raisonnable. Mais votre chance sera-t-elle au rendez-vous ? Telle est la véritable question…