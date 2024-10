Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 14 octobre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Quatorze millions d'euros étaient mis en jeu ce lundi soir au tirage du Loto. Les résultats sont à retrouver un peu plus bas...

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux proposait bel et bien un tirage du Loto avec un jackpot de 14 millions d'euros. Il était le fruit de 13 tirages restés sans vainqueur. L'heure du résultat venu, qu'en est-il ? La répartition des gains est catégorique : il n'y a pas eu de grand vainqueur ce lundi soir. Conséquence : ce sont désormais 15 millions d'euros qui seront mis en jeu au tirage du Loto qui aura lieu mercredi. En attendant, libre à chacun de consulter les résultats du jour, car qui sait, peut-être qu'avec quelques bons chiffres de bons vous avez empoché une petite somme !

Tirage du 14/10/2024 18 - 20 - 41 - 42 - 47 Chance : 2

Joker+ 5 643 540

Option 2nd tirage : 3 - 36 - 40 - 44 - 48

10 codes gagnants : F 1722 1601 - N 7272 1751 - G 9658 2949 - I 9188 0563 - S 6357 8291 - H 1925 4225 - S 0048 3093 - M 9609 0351 - N 4637 9085 - P 6352 7270

Le saviez-vous ? Comme c'est souvent le cas à l'approche de grands événements du calendrier, tel que Noël ou la rentrée scolaire, la Française des jeux proposera le jeudi 31 octobre 2024 un Super Loto d'Halloween. Au programme : 13 millions d'euros en jeu là encore, mais également 50 codes LOTO tirés au sort, au lieu de 10 habituellement. Rappelons que ces codes LOTO permettent de faire gagner, quoi qu'il arrive lors du tirage, 20 000 euros chacun. À noter néanmoins qu'en raison du plus grand nombre de codes LOTO vainqueurs, la grille sera vendue un peu plus cher qu'en temps normal. Comptez 3 euros la grille composée d'une combinaison classique, soit cinq chiffres et un numéro Chance.