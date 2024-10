Météo : les fortes pluies de retour en France ce week-end... Nouvelles inondations en vue ?

De fortes pluies touchent à nouveau la France, particulièrement dans le sud-est, à partie de ce vendredi ou pour tout le week-end. Des cumuls importants équivalents à plusieurs semaines de précipitations sont prévus et font craindre des inondations.

De nouvelles pluies et un nouveau risque d'inondation seulement une semaine après les violentes intempéries qui ont touché la France ? Des épisodes cévenol et méditerranéen doivent à nouveau frapper le sud-est du pays à compter de ce vendredi 25 octobre et jusqu'à la fin du week-end. Déjà deux départements sont placés en vigilance orange pour les pluies et les inondations dès ce vendredi par Météo France : le Gard et le Var. Le Var est également en vigilance face au risque de crue. Et l'agence météorologique prévient que d'autres territoires pourraient être également mis en alerte dans les prochaines heures et au cours du week-end.

De fortes pluies se sont déjà abattues dans le sud du pays dans la nuit de jeudi à vendredi, apportant parfois des cumuls conséquents équivalent à un mois de précipitations en seulement quelques heures : plus de 160 mm d'eau ont été observés au Luc, dans le Var. Une situation qui pourrait encore durer ce vendredi entre des périodes d'accalmie selon Météo France : "Des averses orageuses se déclenchent sur le littoral et l'intérieur varois et se renforcent jusqu'en matinée de vendredi. Sur toute la journée, les cumuls atteignent ainsi 50 à 80 mm, localement 120 à 150 mm dans l'intérieur". Dans le Gard, les cumuls tombés dans la nuit sont compris entre 50 et 80 mm, mais la ligne pluvio-orageuse doit encore apporter entre 100 à 150 mm dans les prochaines heures après une accalmie.

La journée la plus à risque prévue pour samedi

L'épisode pluvieux qui a débuté dans la soirée de jeudi "reste assez dispersé mais d'intensité parfois très forte". Surtout, "un autre épisode nettement plus intense" va touche le sud-est de la France et la Corse de samedi à dimanche prévient La Chaîne météo, laquelle ajoute : "La journée de samedi, et particulièrement la soirée, semble être la période la plus à risque" avec des orages qui se succèderont toute la journée.

Alors que des cumuls de pluies déjà importants attendus d'ici à la soirée de vendredi, La Chaîne météo s'attend à voir entre 150 et 350 mm de précipitations tombés sur les Cévennes entre jeudi et dimanche soir. 100 à 200 mm sont attendus sur la même période dans la plaine basse de la vallée du Rhône et 150 à 200 mm dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse.

Des risques d'inondation conséquents

Avec des pluies qui ont déjà été importantes et doivent durer tout le week-end, le risque d'inondation est réel. "Les risques liés à ces pluies abondantes sont de nouveaux débordements dans les Cévennes, mais de façon plus modérée que la semaine dernière, et plutôt au sud du massif. On redoute aussi des inondations sous orages stationnaires en basse vallée du Rhône" prévient La Chaîne météo. Il faut aussi rester attentif "au risque de ruissellement et au très fort risque de crues" redoutés pour la journée de samedi en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est la région "la plus menacée par ces intempéries".

"Des crues rapides sont à redouter" notamment dans le Var où certains cours d'eau ont déjà considérablement gonflé, comme lle fleuve de l'Argens qui est passé de 1,62 mètre jeudi soit à 8,04 mètres vendredi matin selon les niveaux rapportés par BFMTV. "Les cours d'eau pourront connaître des montées significatives mais plus étalées dans le temps et moins hautes que la semaine dernière", alerte de manière plus tempérée La Chaîne météo. Outre les pluies abondantes, ce sont aussi les sols déjà saturés d'eau qui augmentent le risque d'inondation.