Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 5 novembre 2024, 108 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce jour devrait attirer les participants. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats gagnants ?

Le résultat Euromillions de ce mardi 5 novembre 2024 est particulièrement attendu. Contrairement aux résultats de l'élection présidentielle américaine, qui ne devrait pas être connus tout de suite, la combinaison gagnante sera dévoilée ici même vers 21h30/22 heures environ. Les personnes qui souhaitent participer au tirage Euromillions ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Au-delà, il sera toujours possible de participer à un autre tirage, mais le jackpot en jeu ne sera pas garanti… En cas de victoire, le prochain gros lot ne sera "que" de 17 millions d'euros. Au contraire, il devrait encore grossir si personne ne trouve les résultats ce soir.

Comment jouer au tirage de l'Euromillions ? Rien de bien compliqué. Participer à l'Euromillions est même un véritable jeu d'enfant, à cela près qu'il faut être majeur pour participer. Dans un point de vente agréé par la Française des jeux, sur son site internet ou directement sur l'application de la FDJ, les joueurs peuvent tenter leur chance moyennant, au minimum 2,50 euros. Il suffit de cocher au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Une fois la combinaison créée, il faut valider sa grille pour un tirage et payer. Le plus dur reste de patienter et surtout, de ne pas être trop déçu en cas de défaite…