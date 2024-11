Présidentielle américaine, en direct : Harris mobilise, Trump menace et l'Amérique vote

Place au vote pour l'élection présidentielle ce mardi 5 novembre. Kamala Harris et Donald Trump ont prononcé leur dernier discours de campagne pour mobiliser un maximum d'électeurs alors que le scrutin s'annonce très serré, mais le républicain attendra-t-il les résultats définitifs ?

L'essentiel : C'est le grand jour aux Etats-Unis : l'"election day". Si plus de 80 millions d'électeurs ont déjà voté par correspondance et en anticipation, des millions d'autres Américains sont attendus dans les bureaux de vote ce mardi 5 novembre.

Les résultats de l'élection présidentielle américaine s'annoncent serrés, au regard des derniers sondages, et devraient se jouer dans les sept swing states. Si la candidate démocrate reste en tête selon les sondages nationaux avec une très courte avance, ni Kamala Harris, ni Donald Trump ne s'est imposé dans la majorité des swing states.

Kamala Harris s'est toutefois montré confiante dans ses derniers discours de campagne en Pennsylvanie, mais elle a incité les électeurs à voter en rappelant que "chaque voix compte" dans cette élection qui "pourrait être une des élections les plus serrées de l'histoire".

Donald Trump s'est offert un dernier tour des swing states pour terminer sa campagne avant de s'exprimer dans le Michigan. "Avec votre vote demain, nous pourrons résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté et mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets de gloire", a-t-il lancé en citant l'immigration comme problème numéro 1 des Etats-Uns. Le candidat républicain s'est aussi livré à quelques insultes à l'encontre de ses opposants, Kamala Harris en tête : "Kamala Harris a un QI très bas, nous n’avons pas besoin de gens comme ça".

La contestation des résultats de la présidentielle est un scénario probable et auxquels les autorités se sont préparées alors que Donald Trump et le camp républicain ont dénoncé des fraudes orchestrées par les démocrates depuis plusieurs jours.

En direct

10:07 - La présidentielle va se jouer sur l'économie et l'immigration Alors que l'élection présidentielle s'annonce serrée, le glissement de certains électeurs démocrates vers Donald Trump, notamment les hommes afro-américains, et la colère d'autres contre l'administration de Joe Biden, comme les membres de la communauté arabo-américaine, fait craindre une défaite à quelques voix de la démocrate. D'après la correspondante de CNN à Paris, Mélissa Bell, ces évènement peuvent être compensés par Kamala Harris. Si cette dernière perd "ça sera sur des questions économiquesé en rapport avec l'"inflation" et l'"immigration" selon la journaliste de la chaîne américaine invitée sur BFMTV. Et cela voudra dire que "le récit de Donald Trump qui existe depuis 8 ans sur l'immigration effrénée, sur une crise aux frontières, sur le fait que les villes américaines sont noyées par des immigrés aura été très efficace et trouvé un écho auprès des Américains". 09:52 - Kamala Harris est le choix à faire pour les femmes selon Lady Gaga Lady Gaga était présente sur la scène du dernier meeting de Kamala Harris, lundi soir dans le Michigan. L'artiste a chanté "God bless America" et s'est exprimé durant l'événement en soutenant la candidate démocrate au nom des femmes qui doivent se faire entendre. "Pendant plus de la moitié de la vie de ce pays, les femmes n’ont pas eu voix au chapitre. Pourtant, nous avons élevé nos enfants, nous avons maintenu nos familles unies, nous avons soutenu les hommes dans leurs décisions. Mais demain, les femmes participeront à la prise de cette décision", a lancé la chanteuse. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, je porte dans mon cœur toutes les femmes dures et tenaces qui ont fait de moi ce que je suis. J'ai voté pour quelqu'un qui sera le président de tous les Américains. Demain, assurons-nous que toutes vos voix sont entendus" 09:39 - Pourquoi les résultats risquent de ne pas être connus à Le vote pour l'élection présidentielle doit prendre être clôturé en fin de journée, vers 19 heures ou 20 heures, soit à partir d'1 heure du matin en France. Les premières indications solides sur l'issue du vote sont attendues vers 5 et 6 heures du matin en France, mais en fonction des résultats et de s'ils sont serrés comme l'annoncent les instituts de sondage il faudrait attendre encore plusieurs heures pour connaître le vainqueur du scrutin. D'autant qu'en plus de dépouillement des votes exprimés dans les bureaux ce mardi 5 novembre, il faut aussi décompter les millions de vote par correspondance ce qui peut retarder l'annonce des résultats. 09:19 - Donald Trump fait son final dans le Michigan pour la troisième fois Donald Trump a terminé sa campagne avec un grand meeting à Grand Rapids, dans le Michigan, pour la présidentielle 2024. Un choix de lieu pas anodin puisque le candidat républicain avait déjà clôturé ses campagnes dans cette ville de l'Etat clef en 2016 et en 2020. Si en 2016, Donald Trump avait remporté le scrutin dans cet Etat et au niveau national, en 2020 l'issue de la présidentielle avait été moins heureux pour le républicain. D'ailleurs, lors de son discours le milliardaire a fait référence aux résultats de 2016, sans citer ceux de 2020 qu'il n'a jamais reconnu. 08:58 - Le risque d'une victoire autoproclamée de Trump avant les résultats définitifs L'équipe de campagne de Kamala Harris a déclaré "s'attendre" à ce que le républicain se déclare vainqueur de façon prématurée, soit avant que les résultats définitifs soient connus, comme il l'avait fait en 2020. Et les déclarations de Donald Trump durant son dernier discours de campagne ouvrent la porte à un tel scénario : le candidat a indiqué qu'il n'attendrait pas "10 jours, 12 jours, trois jours, deux jours ou deux heures" pour connaître les résultats. Il les attend durant la soirée électorale, or si les résultats sont trop serrés il faudra attendre plusieurs heures après et la fin du dépouillement pour avoir les résultats. "Nous ne nous rendrons jamais, ensemble nous nous battrons, battrons, battrons and nous gagnerons, gagnerons, gagnerons", a-t-il conclu. 08:40 - Washington accuse Moscou de mener des opérations de désinformation L'élection présidentielle américaine souffre du phénomène de désinformation. Si le camp républicain accuse depuis plusieurs jours le camp démocrate d'organiser des fraudes et des tricheries pour remporter le scrutin, les services de renseignement américains accuse la Russie d'être "activement" impliquée dans des opérations de désinformation dans les sept swing states décisifs pour l'issue du scrutin. Des accusations formulées par la police fédérale (FBI), le bureau de la directrice du renseignement national (ODNI) et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) assurent dans un communiqué que "la Russie est la menace la plus active". Les services américains estiment notamment qu'une vidéo ayant circulé sur les réseaux et montrant une personne affirmer que Kamala Harris était favorisée par des fraudes menée en Arizona avec des faux bulletins et des listes électorales altérées serait le fruit du travail "des agents d'influence russes". Moscou a répondu en dénonçant des "allégations sans fondement" et "toutes les insinuations sur des 'machinations russes' (comme) des calomnies malveillantes". 08:29 - Le vote pour la présidentielle va débuter dans quelques heures Le vote à la présidentielle commencera avec l'ouverture des bureaux de vote prévues à 6 ou 7 heures aux Etats-Unis, soit à 12 ou 13 heures en France (pour l'ouverture des bureaux dans les Etats de la côté est, dont Washingon DC) et jusqu'à 15 heures environ (pour les bureaux des Etats de la côte ouest, dont Los Angeles). Pour rappel, les Etats-Unis comptent plusieurs fuseaux horaires : Paris à 6 heures d'avance sur Washington DC, mais 9 heures d'avance sur Los Angeles. 08:17 - Déjà des votants aux Etats-Unis et un dépouillement Un village américain a déjà lancé le vote à minuit dans la nuit du 4 au 5 novembre, il s'agit du hameau de Dixville Notch situé dans la forêt du New Hampshire. Depuis 1960, ce village a l'habitude d'être le "First in the Nation" à voter à la présidentielle. Mais les six votes déposés, déjà dépouillés, n'ont pas permis de départager les candidats : trois voix pour la démocrate Kamala Harris et trois voix pour le républicain Donald Trump. Confirmation que le vote sera serré comme annoncé par les sondages ? 08:11 - Nouvelles insultes du camp Trump contre Kamala Harris Le discours de Donald Trump dans le Michigan a semblé un peu décousu, mais le candidat républicain n'a pas manqué la dernière occasion de s'en prendre à Kamala Harris avec ses insultes et attaque habituelles. "Kamala Harris a un QI très bas, nous n’avons pas besoin de gens comme ça", a lancé le républicain qui s'en est aussi pris à Joe Biden et à d'autres démocrates comme Nancy Pelosi ou Hilary Clinton. Un ton agressif également adopté par le colistier de Donald Trump, J. D. Vance, qui donnait un meeting à Atlanta : "Nous allons sortir la poubelle de Washington et cette poubelle s’appelle Kamala Harris". L'homme prétend à la vice-présidence, poste actuellement occupé par Kamala Harris. 08:05 - Donald Trump se dit en "très bonne position" pour remporter la présidentielle Donald Trump s'est exprimé peu après sa rivale démocrate dans le Michigan, point final d'une série de quatre meetings tenus le 4 novembre. Lui aussi s'est présenté avec assurance quant à l'issue du résultat de la présidentielle : "Avec votre vote demain, nous pourrons résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté et mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets de gloire". Le candidat s'est déjà dit en "très bonne position" pour remporter le scrutin. 08:01 - "Le temps est venu pour une nouvelle génération de leaders en Amérique" lance Kamala Harris "Est-ce que nous sommes prêts à voter ? Est-ce que nous sommes prêts à gagner ?" a lancé Kamala Harris à ses partisans sous les applaudissements de la foule lors de son dernier meeting à Philadelphie, en Pennsylvanie, tard dans la soirée du 4 novembre avant la fin de la campagne. La candidate démocrate s'est montrée confiante sur ses chances de l'emporter, à condition d'un soutien massif de ses électeurs et elle l'a rappelé : "Chaque voix compte". "Nous sommes optimistes sur ce que nous pouvons faire ensemble. Le temps est venu pour une nouvelle génération de leaders en Amérique", a-t-elle ajouté reprenant une idée martelée durant la campagne et selon laquelle elle serait le visage du renouveau politique aux Etats-Unis. Et la vice-présidente d'ajouter : "Nous avons la possibilité de tourner enfin la page d'une décennie de projet politique guidé par la peur et la division. Nous en avons assez" à l'attention de son rival Donald Trump, sans toutefois le nommer. 07:57 - Les Américains choisissent entre Kamala Harris et Donald Trump La campagne présidentielle américaine est terminée, place au vote à présent. Plus de 80 millions d'Américains ont déjà participé au scrutin grâce au vote par anticipation sur 244 millions d'électeurs. Tous les autres sont attendus dans les bureaux de vote ce mardi 5 novembre. Kamala Harris comme Donald Trump ont appelé leurs partisans à les soutenir et à voter. "La moindre voix compte" a insisté la candidate démocrate qualifiant le scrutin comme "l'élection qui pourrait être une des élections les plus serrées de l'histoire". 04/11/24 - 23:57 - Elon Musk autorisé à distribuer des chèques d'un million de dollars à certains électeurs des États-clés FIN DU DIRECT - Le tribunal de Philadelphie a tranché. Le procureur démocrate Larry Krasner avait qualifié la "loterie" du milliardaire, visant à remettre chaque jour un million de dollars à l'un des électeurs des États-clés, où se joue l'élection présidentielle américaine, de processus d’escroquerie "conçu pour influencer une élection nationale". Le juge ne lui a pas donné raison. Les avocats d'Elon Musk ont plaidé ce lundi le fait que les gagnants n'étaient pas tirés au hasard, mais bien connus en avance et même choisis pour avoir été de fidèles porte-parole du super PAC pro-Trump d'Elon Musk. De même, les avocats ont mis en avant qu'il n'y aurait plus de vainqueur en Pennsylvanie, les deux prochains gagnants se trouvant en Arizona et dans le Michigan. Des éléments qui ont pu faire pencher la décision du juge en faveur du milliardaire. 04/11/24 - 23:33 - Plusieurs jours d'attente avant de connaître les résultats finaux de l'élection présidentielle américaine ? "De nouveaux bulletins de vote vont continuer d'être dépouillés plusieurs jours après l'élection. Ce n'est évidemment pas un signe de fraude, c'est juste la manière dont cela fonctionne", a indiqué à l'occasion d'une conférence téléphonique Jen O'Malley Dillon, la présidente de la campagne démocrate. Et de renchérir : "Nous pensons que cette course va être incroyablement serrée, ce qui veut dire que nous pourrions ne pas connaître les résultats de cette élection avant plusieurs jours." 04/11/24 - 22:58 - "Nous avons une opportunité de tourner la page d'une décennie de politiques menées par la peur et la division" Depuis Allentown, en Pennsylvanie, Kamala Harris a martelé auprès de ses supporters : "Nous allons gagner !" Estimant : "Nous avons une opportunité de tourner la page d'une décennie de politiques menées par la peur et la division." La candidate à l'élection présidentielle américaine a clairement "demand[é] [leur] vote" aux personnes présentes, assurant que "l'Amérique est prête pour un nouveau départ". LIRE PLUS

Lire aussi

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.