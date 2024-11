Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 13 novembre 2024, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Et si vous deveniez millionnaire ce mercredi ? Avec sept millions d'euros en jeu, le jackpot du tirage Loto devrait susciter les convoitises. Les résultats seront délivrés sur cette page vers 21 heures.

Pour ce nouveau tirage Loto, la Française des jeux propose une cagnotte de sept millions d'euros. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jour de tirage Loto, les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront dévoilés ici même sous les coups de 21 heures. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance dans un point de vente FDJ ou directement sur son site internet ou l'application de la Française des jeux. Rappelons que pour composer sa combinaison, il faut au minimum cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance parmi les 10 options proposées. Bien entendu, ceux qui le souhaitent peuvent cocher davantage de chiffres. Il leur en coûtera cependant un peu plus cher… Comptez 13,20 euros pour un sixième chiffres et un seul numéro Chance, au lieu de 2,20 euros pour la grille de base.

Vous aimez les grosses cagnottes ? Sachez que vendredi, la Française des jeux organise un tirage Euromillions proposant un jackpot des plus attractifs. Près de 154 millions d'euros seront mis en jeu. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance, moyennant 2,50 euros. Vous pouvez aussi jouer demain ou vendredi, jusqu'à 20h15 le 15 novembre. Les résultats seront connus dans la soirée, aux alentours de 21h30-22h.