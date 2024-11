Crise des agriculteurs : les actions prévues dans tous les départements se précisent

Les différents syndicats agricoles appellent à la mobilisation dans les jours à venir. La forme et les dates commencent à se préciser.

Cette fin d'année risque d'être marquée par des mouvements de grève. Les agriculteurs comptent notamment se mobiliser. Dès mi-octobre, l'alliance syndicale FNSEA-JA a appelé à des actions nationales "à partir de la mi-novembre". Ils veulent notamment contester la possible signature de l'accord de libre-échange de l'Union européenne avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Pararaguay, Bolivie), qui pourrait aboutir lors du G20 au Brésil les 18 et 19 novembre, la France y est pourtant opposée en l'état.

La signature de cet accord pourrait autoriser la suppression partielle ou totale de droits de douane sur l'importation de viandes, de sucre ou encore de maïs, ainsi que l'instauration des quotas d'importations de viande bovine latino-américaine de quelques 100 000 tonnes par an. Les agriculteurs craignent une concurrence déloyale, mais également des conditions d'élevage des animaux au rabais, et déplorent l'importation de plus en plus de produits étrangers en France, qui viendraient augmenter la pression sur les prix.

Des mobilisations mais pas de blocages des autoroutes

Dès ce mercredi 13 novembre, La Confédération paysanne, troisième force syndicale, a appelé à un rassemblement devant le ministère de l'Economie et des Finances à Paris. La Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a, pour sa part, promis "une révolte agricole" à compter du 19 novembre. Ils ont appelé les agriculteurs à manifester ce jour-là devant les préfectures. A l'issue de cette manifestation, le syndicat attend une "décision forte et immédiate de l'Etat", sinon des blocages du "fret alimentaire français", soit le transport alimentaire, pourraient survenir dès le 20 novembre "afin de donner un avant-goût au gouvernement de ce que sera notre pays, demain, sans agriculteur".

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a de son côté lancé, sur France Inter, ce mercredi, un appel à la mobilisation "à partir de lundi" dans "tous les départements". Il a cependant assuré qu'il ne s'agissait pas de "bloquer les autoroutes", comme cela avait été le cas l'hiver dernier, mais de s'adresser aux pouvoirs publics. Il assure que l'accord commercial avec le Mercosur aura "des conséquences dramatiques" pour l'agriculture. Les actions prévues seront encore davantage détaillées au cours d'une conférence de presse à Paris, ce mercredi après-midi.