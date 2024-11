Météo : encore de la neige et du verglas ce vendredi... Des vigilances maintenues, les prévisions et perturbations

Des chutes de neige sont encore attendues ce vendredi 22 novembre dans les 29 départements maintenus en vigilance orange par Météo France. Mais c'est le regel et la formation de verglas qui présentent un risque et entraînent des perturbations sur les routes et dans les transports.

La France est toujours en proie à un coup de froid ce vendredi 22 novembre. Si les chutes de neige les plus importantes sont passées avec le passage de la tempête Caetano, mais quelques averses sont encore attendues dans la journée selon Météo France pouvant donner quelques centimètres de poudreuse supplémentaires. Mais le plus grand risque dans la plupart des départements placées en vigilance orange ce vendredi est le regel et la formation de verglas qui va rendre les routes très glissantes. D'ailleurs les perturbations sont nombreuses sur les routes et dans les transports : plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés dans la nuit et des automobilistes ont passé plusieurs heures dans leur voiture sans possibilité d'avancer comme sur l'A28 dans l'Orne ou l'A36 dans le Doubs, tandis que les trains et autres transports en commun, dont les scolaires, ne circulent pas dans plusieurs régions comme la Normandie ou dans la grande couronne de l'Ile-de-France.

31 départements sont encore en vigilance orange ce vendredi 22 novembre par Météo France : la Haute-Corse et la Corse du sud sont en alerte pour le vent violent, mais les 29 autres situés entre la Normandie et le Grand Est sont en vigilance orange neige-verglas jusqu'à midi selon les dernières prévisions. Il s'agit de l'Aube, du Calvados, du Cher, de la Côte-d'Or, du Doubs, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Manche, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Nièvre, de l'Orne, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Maritime, des Yvelines, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire de Belfort, et des huit départements franciliens. Entre 2 et 8 cm de neige ont été relevés selon le territoires dans la journée d'hier, et jusqu'à 10 ou 15 cm localement. Les températures encore froides et parfois négatives augmentent le risque de verglas sur les routes.