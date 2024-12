Cyclone Chido à Mayotte : l'île en alerte orange dès demain, des rafales à près de 300km/h enregistrées

Une alerte pré-cyclonique a été enclenchée à Mayotte ce jeudi 12 décembre alors que le cyclone Chido devrait toucher l'île entre vendredi et samedi. Au plus fort, les rafales sont évaluées à 295 km/h mais les prévisions peuvent encore évoluer.

Une alerte pré-cyclonique a été déclenchée à Mayotte ce jeudi 12 décembre. L'île de l'océan Indien se prépare à l'approche du cyclone tropicale intense Chido qui se devrait toucher le territoire français entre vendredi et samedi selon les prévisions. Elle sera en alerte orange dès demain. Le phénomène se trouvait à 920 km des côtes mahoraises et avançait à 22 km/h au moment de la publication du dernier bulletin de Météo France ce jeudi. Les rafales les plus violentes sont estimées à 295 km/h en mer. Le cyclone et la puissance des rafales peuvent encore évoluer d'ici son arrivée sur Mayotte. C'est samedi que les intempéries devraient être les plus importantes avec "des vents forts, des fortes pluies et des submersions marines possibles", selon Météo France.

Mais en prévision du pire, le département français a pris des mesures. "Tous les établissements scolaires de notre territoire, de l'école maternelle à l'université de Mayotte seront fermés" vendredi et samedi, a fait savoir l'académie de Mayotte dans un communiqué publié jeudi. La préfecture a également appelé ses habitants à reporter toutes les sorties en mer, sur les rivages ou en montagnes entre vendredi soir et dimanche, à faire des réserves d'eau et de nourritures ainsi qu'à entreposer ou fixer les objets susceptibles de s'envoler et de représenter des dangers.

La préfecture de Mayotte prend des dispositions, de même que le ministère de l'Intérieur qui a annoncé envoyer 110 professionnels de la sécurité civile (71 sapeurs sauveteurs de la sécurité civile et 39 sapeurs-pompiers du service d'incendie et de secours (Sdis) de La Réunion). "Ces ressources seront déployées à Mayotte dès [vendredi] afin d'être pleinement opérationnelles avant l'arrivée de la tempête", précise le communiqué du ministère.

Le dernier cyclone ayant touché Mayotte remonte à décembre 2019 et avait fait peu de dégâts, même si 15 000 habitants avait été préventivement relogés dans des centres d'hébergement. Mais la situation à Mayotte a depuis changé avec nombres d'habitants logés dans des bidonvilles et des habitations de fortune.