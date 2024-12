Pourquoi les sirènes ne vont pas retentir mercredi 1er janvier ?

Le test, qui a lieu tous les premiers mercredis du mois, est reporté au 8 janvier.

Chaque premier mercredi du mois à midi, les sirènes d'alerte retentissent en France pour tester leur bon fonctionnement. Ce système, appelé Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP), est un dispositif essentiel pour prévenir les citoyens en cas de danger imminent, comme une catastrophe naturelle, un accident industriel ou une attaque. Cependant, ce mercredi 1er janvier, les sirènes resteront silencieuses.

La raison est simple : le premier mercredi de janvier coïncide cette année avec le jour férié du 1er janvier. Alors, pour ne pas perturber les moments de repos, les autorités ont décidé de suspendre ce test mensuel. D'autant plus qu'un grand nombre de services administratifs et techniques, habituellement impliqués dans ces tests, fonctionnent en effectifs réduits ou sont fermés ce jour-là.

Le test aura lieu le 8 janvier

Cette décision n'a aucune incidence sur la capacité du système à fonctionner en cas d'urgence. Les sirènes restent pleinement opérationnelles et prêtes à être déclenchées en cas de besoin. Le test mensuel aura tout de même lieu en janvier sera simplement reporté au 8 janvier.

En entendant les sirènes le premier mercredi de chaque mois, les habitants se familiarisent avec le signal et sont sensibilisés à son rôle. En cas de déclenchement en dehors de ces tests, il faut suivre les consignes des autorités, souvent transmises via les médias et les applications mobiles associées. Habituellement, la sirène raisonne pendant 1 minute et 41 secondes et se compose de trois cycles de sonnerie séparés par une pause de 5 secondes. Elle ne sonne pas à la même heure partout en France mais toujours entre 11h45 et 12h15. La France compte 4 000 sirènes en métropole, 10 000 en comptant l'outre-mer.