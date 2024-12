Mobilisation des agriculteurs : pourquoi sont-ils appelés à "bloquer" Paris dimanche 5 janvier

La Coordination rurale, deuxième syndicat agricole en France, a appelé à la mobilisation des agriculteurs dimanche.

Ils commencent l'année avec une action coup de poing. Les agriculteurs vont "monter sur Paris et tout autour" dimanche 5 janvier, a affirmé le porte-parole de la Coordination rurale, Patrick Legras au micro de RMC ce lundi 30 décembre. L’agriculteur Pierre-Guillaume Mercadal l'avait annoncé dans une vidéo publiée sur X deux jours plus tôt. "Le 5 janvier on va tous monter bloquer Paris. On vous appelle tous. La seule chose qui fera réagir l’État c'est qu'on bloque Paris", avait-il revendiqué au nom de la Coordination rurale.

Mais quelles sont les raisons de cet appel à la mobilisation ? Le syndicat agricole souhaite "avoir un rendez-vous très rapide avec le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture", pour trouver des solutions face à la crise agricole qui dure "depuis un an", a expliqué le porte-parole de Coordination rurale.

En cause, "plusieurs problèmes qui sont propres à la France", d'après Patrick Legras, comme "la surtransposition des normes, qui fait qu'en France on a beaucoup de produits qui sont interdits dans le cadre de nos productions, mais que tout ce qu'on importe des pays étrangers vient de pays qui n'ont pas ces normes", avait expliqué Pierre-Guillaume Mercadal sur X. Ils demandent la fin de cette "concurrence déloyale", mais aussi la "sortie immédiate de l'ARENH, la tarification électrique européenne qui fait qu'on paye plus de deux fois plus cher le kilowattheure", avait expliqué Pierre-Guillaume Mercadal.

Les représentants des agriculteurs espèrent que cette mobilisation aboutisse rapidement à une réponse à leurs demandes. Si ce n'est pas le cas, le blocage de la capitale pourrait se durcir et durer plus longtemps que prévu.