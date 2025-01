On sait pourquoi le temps passe de plus en plus vite avec l'âge et vous pouvez y remédier

Plus on vieillit, plus le temps semble passer vite. Les scientifiques ont les explications et même une manière de se défaire du problème.

Plus les années défilent, plus on a l'impression qu'elles passent vite. Pendant l'enfance, le temps paraissait plus long qu'à l'âge adulte. Dans une étude publiée dans European Review, Adrian Bejan, professeur de génie mécanique, explique que nous le percevons tous différemment, le temps mesurable n'étant pas le même que celui "perçu par l'esprit humain". Si vous passez le ménage pendant une heure, cela vous paraitra sûrement plus long que si vous passez une heure entre amis. Ceci étant, le spécialiste va plus loin et donne différentes explications à cette corrélation entre l'âge et le temps.

Tout d'abord, il y a une phénomène neurologique qui entre en jeu. Avec l'âge, "le cerveau reçoit moins d'images que ce pour quoi il a été entraîné lorsqu'il était jeune", a expliqué Adrian Bejan. Le réseau de nerfs et de neurones grandit et se complexifie, entrainant une circulation plus lente de l'information. Le cerveau enregistre alors moins d'images mentales, s'ajoutant à une plus importante lenteur du traitement de celles-ci. Ainsi, le temps semble passer plus vite.

"Les gens sont souvent étonnés de voir à quel point ils se souviennent des jours qui semblaient durer éternellement dans leur jeunesse. Ce n'est pas que leurs expériences aient été beaucoup plus profondes ou plus significatives, c'est juste qu'elles ont été traitées à grande vitesse", a-t-il déclaré.

Selon Adrian Bejan, la routine et les habitudes venant avec l'âge accélèrent aussi le rapport au temps, alors que les enfants sont bien plus dans l'apprentissage et le renouveau. Le sentiment de familiarité s'accentue avec l'âge : passer 20 ans, le corps produit moins de dopamine, un neurotransmetteur qui s'active face aux nouvelles expériences.

Le spécialiste conseille alors de se "forcer à faire de nouvelles choses". "Offrez-vous des surprises. Faites des choses inhabituelles", insiste-t-il. Avec l'âge, on a aussi tendance à sous-estimer la date des événements passés. N'avez-vous jamais été étonné en revoyant une connaissance du temps qui s'était écoulé depuis votre dernière rencontre ?

De plus, quand on est petit, une année représente une grande partie de notre vie, bien plus que quand on est adulte et que de nombreuses années sont derrière nous. Cette théorie a été illustrée par Christian Yates maître de conférences en biologie mathématique à l'Université de Bath, dans The Conversation : "Ce qui veut dire que les années vécues entre l'âge de 5 et 10 ans vous paraissent aussi longues que les années qui séparent vos 40 ans de vos 80 ans". Ce qui est "un peu déprimant", comme le concède le spécialiste.