Un expert automobile alerte sur l'utilisation de la boîte de vitesses – cette mauvaise habitude peut coûter cher

De nombreux automobilistes font cette erreur avec leur boîte de vitesses, ce qui peut nécessiter un passage coûteux chez le garagiste.

La boîte de vitesses est un élément essentiel au bon fonctionnement d'un véhicule. Elle permet de transmettre la puissance du moteur en adaptant le rapport entre la vitesse de rotation dudit moteur et celle des roues. Pour le conducteur lambda, c'est surtout un levier qu'il faut manipuler lors des trajets en voiture, surtout en ville où il faut souvent changer les rapports. Mais depuis quelques années, la tendance des boîtiers de vitesse dans l'industrie automobile s'est inversée. Quasi exclusivement à usage manuel au début et avant les années 2000, les boîtes de vitesses sont passées à l'automatique sur la majorité des nouveaux modèles. Le développement des véhicules électriques et hybrides n'est pas étranger à ce phénomène, si bien qu'il est aujourd'hui courant pour les plus jeunes d'apprendre à conduire sur des "automatiques".

Conduire sans pédale d'embrayage – caractéristique des boîtes manuelles – devient donc petit à petit la norme. Mais ce n'est pas pour autant que tous les conducteurs utilisent correctement leur sélecteur de vitesses, ce petit boîtier souvent placé sur la console centrale et flanqué des lettres D pour "Drive" (conduire), N pour "Neutral" (neutre), R pour "Reverse" (en arrière) et P pour "Parking" (garer). Le mécanicien Talleres Ebenezer, connu pour ses nombreux contenus sur TikTok, a récemment partagé une vidéo vue plus de 2 millions de fois dans laquelle il alerte sur une pratique très répandue chez les automobilistes. Une mauvaise habitude qui peut entraîner une usure prématurée du système de transmission voire le casser.

Pour le Tik-Toker espagnol, trop nombreux sont les automobilistes qui passent directement de D (conduite) à P (Parking) alors que leur véhicule est encore en mouvement. Le problème, c'est que la position P enclenche un mécanisme appelé verrou de stationnement, une petite pièce métallique s'insère alors dans une roue dentée pour empêcher les roues de tourner. Et si la voiture n'est pas complètement immobilisée, en activant P le verrou de stationnement peut être forcé à s'insérer dans la roue dentée alors que celle-ci est encore en rotation. Avec le risque de casser le verrou.

Pour éviter cet écueil, gardez bien à l'esprit qu'il est essentiel que votre véhicule soit parfaitement immobile avant de le mettre en mode Parking. Sélectionner d'abord le N, l'équivalent du point-mort, lorsque la voiture s'arrête est la meilleure chose à faire pour ne pas brusquer le mécanisme en passant directement de D à P. Le remplacement d'une boîte de vitesses est l'une des réparations les plus coûteuses sur un véhicule, surtout en boîte automatique. La facture, main-d'œuvre comprise, s'élève presque toujours au-delà des 5 000 euros et peut se rapprocher des 10 000 sur certains modèles. Cela fait cher le raccourci et la seconde gagnée en manipulant votre boîte de vitesses...