Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 janvier 2025, 11 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, la Française des jeux propose 11 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21 heures.

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de 11 millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

La fin de semaine s'annonce par ailleurs riche en émotion du côté de l'Euromillions. Autre tirage proposé par la Française des jeux, l'Euromillions proposera à ses joueurs de remporter un jackpot de 98 millions d'euros, soit près de 100 millions d'euros. Les participants devraient être nombreux. Il est dès à présent possible de tenter sa chance en point de vente ou directement sur le site et l'application de la Française des jeux. La grille de base, composée d'une combinaison classique de cinq chiffres et deux numéros étoile, sera vendue au prix habituel, soit 2,50 euros.

