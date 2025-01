Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 janvier 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les 11 millions d'euros mis en jeu ce mercredi soir pour le tirage Loto ont-ils trouvé preneur ? Les résultats sont disponibles.

Les chiffres sortis ce mercredi 22 janvier 2025 n'auront, semble-t-il, pas inspiré les participants du tirage Loto. En effet, aucun joueur n'est parvenu à trouver le résultat Loto du jour. Mais ce n'est pas tout, personne non plus n'est parvenu à se hisser au rang numéro deux des vainqueurs. Les premiers joueurs à empocher un petit quelque chose sont issus du troisième rang, à savoir les grilles ayant parié sur quatre des cinq bon chiffres et le bon numéro Chance. Chacun repart avec 7 038,10 euros. Trente-quatre grilles sont dans cette situation. Pour les autres, ne reste plus qu'à retenter sa chance lors du prochain tirage Loto samedi. Douze millions d'euros seront cette fois-ci en jeu. Voici tous les résultats du jour :

Tirage du 22/01/2025 23 - 29 - 36 - 38 - 44 Chance : 9

Joker+ 5 686 213

Option 2nd tirage : 2 - 10 - 27 - 32 - 39

10 codes gagnants : A 9421 7854 - T 6692 1822 - C 2675 1984 - I 1597 3020 - L 1528 1479 - N 0303 8220 - L 7084 9106 - Q 0251 1299 - S 9437 3984 - E 5662 6169

La fin de semaine s'annonce par ailleurs riche en émotion du côté de l'Euromillions. Autre tirage proposé par la Française des jeux, l'Euromillions proposera à ses joueurs de remporter un jackpot de 98 millions d'euros, soit près de 100 millions d'euros. Les participants devraient être nombreux. Il est dès à présent possible de tenter sa chance en point de vente ou directement sur le site et l'application de la Française des jeux. La grille de base, composée d'une combinaison classique de cinq chiffres et deux numéros étoile, sera vendue au prix habituel, soit 2,50 euros.

