Neige en France : trois départements en vigilance orange ce week-end, jusqu'à 15 cm annoncés

Trois départements du centre de la France ont été placés en alerte orange neige-verglas samedi.

Une partie de la France va grelotter ce samedi. Météo-France annonce un épisode de neige marqué le 15 mars 2025. Le service de météorologie a placé trois départements du centre du pays en alerte orange neige-verglas. Il s'agit de la Creuse, du Puy-de-Dôme et de l'Allier. À ce stade, la vigilance météorologique court de 6 heures du matin à minuit samedi. Dans le détail, Météo-France prévoit un "épisode neigeux significatif pouvant causer des difficultés de circulation et nécessitant une vigilance particulière".

Concrètement, les chutes de neige débuteront dès le matin. Elles deviendront petit à petit plus marquées sur la Creuse, le Puy-de-Dôme et l'Allier et devraient a priori prendre fin "dans la nuit ou la matinée de dimanche". En plaine, sur l'ensemble de l'épisode neigeux attendu, 2 à 5 cm de neige pourraient tomber, affirme Météo-France, qui précise que localement, jusqu'à 10 cm sont prévus. Plus haut, dès 400 mètres, un manteau neigeux compris entre 10 et 15 cm peut être espéré par les adeptes de la luge.

Quid du reste du pays ?

Alors que le froid semble être revenu cette semaine un peu partout dans le pays, les faibles températures persisteront dans l'Hexagone ce week-end. De nombreux nuages seront au rendez-vous, mais aussi de la neige. "Une bande centrale de notre pays, du Centre Est au Limousin en passant par l'Auvergne, connaît un temps de neige, avec une tenue au sol dès 300 à 500 m ce matin", indique La Chaîne météo, qui présage également des perturbations sur le réseau routier secondaire des premiers reliefs. "Beaucoup de neige" devrait également tomber dans les Pyrénées et les Alpes du Sud. Dans le Sud-Ouest, des gelées matinales ne sont pas exclues.

Dimanche matin, la neige pourrait encore tomber dans les régions centrales, mais principalement sur les reliefs du Centre Est, indique La Chaîne météo, qui annonce en revanche une amélioration en Méditerranée et de belles éclaircies également au nord de la Seine bien qu'une bise froide soit toujours présente. Si dans l'Est le ciel restera chargé, les éclaircies devraient persister sur les deux tiers ouest.