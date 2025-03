Cyril Hanouna en couple avec la fille de Brigitte Macron Tiphaine Auzière, le fantasme de Paris Match sur une photo volée

Paris Match se livre à l'exercice le plus classique de la presse people : supposer une relation amoureuse entre deux personnalités pour créer l'événement. En liant Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, le magazine tape fort.

Il paraît que la presse se réinvente continuellement, qu'elle s'adapte et s'améliore pour donner aux lecteurs davantage d'informations originales, analysées, mais surtout sourcées, solides et fiables. Il paraît. Il y a aussi des recettes appliquées depuis des décennies, qui semblent immuables, et qui manifestement ont encore un bel avenir : la plus redoutable est celle qui suppute des relations amoureuses entre deux personnalités, sur la base d'une photo qui laisse ouverts tous les scénarios. Paris Match s'y adonne parfois. Et quelques fois, avec tous les éléments d'un scoop. Ce mercredi 19 mars, on y est : le journal tape fort et annonce une "romance" entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière.

Le magazine assure donc que la fille de Brigitte Macron, belle-fille d'Emmanuel Macron, vit "une belle histoire" avec l'animateur le plus en vu de la télévision. Paris Match s'appuie pour l'affirmer sur un élément : une photo volée. S'agit-il de Cyril Hanouna et de Tiphaine Auzière main dans la main ? En train d'échanger un baiser ? Pas du tout. Sur le cliché, on découvre la belle-fille d'Emmanuel Macron et l'homme de télé en train de prendre un repas ensemble dans un restaurant, à Paris. A la même table. Et si l'on imagine le paparazzi tenter longuement de capter un moment complice, c'est plutôt raté. Cyril Hanouna a même l'air soucieux, plus intéressé par le contenu de son assiette que par l'idée de se projeter dans un moment de séduction. Pire, à la fin du repas, l'animateur et la fille de Brigitte Macron sont repartis chacun de leur côté. Flûte.

Bref, une photo et beaucoup de blabla. Les habitués de la presse people apprécieront : le récit qui entoure l'image volée se magnifie d'envolées lyriques dignes des meilleurs romans à l'eau de rose. On y découvre des formules audacieuses comme "Face aux grands yeux kaki de la fille de Brigitte Macron, le bavard "Baba" se tait soudain", ou volontairement plus descriptives, avec le souci de créer un contexte d'idylle. Tiphaine Auzière est ainsi décrite dans l'article comme "élégante dans sa petite robe", face à un Cyril Hanouna manifestement conquis par "son courage" d'être venue présenter son dernier livre sur son plateau TV.

Paris Match, bien sûr, étire la romance supposée jusqu'aux couloirs du palais présidentiel. C'est là que réside tout l'intérêt. Alors le magazine assure que Brigitte Macron n'en revient pas. Jouant sur la confusion, l'article reste sur l'étonnement suscité par l'apparition de Tiphaine Auzière sur le plateau de Touche pas à mon poste, il y a quelques semaines, pour faire la promotion d'un ouvrage. "À l'Élysée, c'est la stupéfaction", écrit Paris Match, qui rassure ses lecteurs sur le caractère protecteur de Brigitte Macron : "Mais la Première dame soutient toujours ses enfants. Quelles que soient leurs décisions, elle est à leur côté. Cette fois encore, elle démontre à Tiphaine toute sa compréhension".

Depuis que Paris Match a quitté le giron de l'empire médiatique de Bolloré, Cyril Hanouna - proche du milliardaire - est devenu un sujet à traiter sans pudeur, puisqu'il fait vendre. Et le journal sait que le lier à la belle-fille du chef de l'Etat est un coup en or : Emmanuel Macron s'en est récemment pris publiquement au JDD, appelant les médias du groupe Bolloré - dont Europe 1, où officie Cyril Hanouna - à la rigueur. Le président a pointé de fausses informations dans leur manière de présenter son action diplomatique pour l'Ukraine, face à la guerre que lui fait la Russie. L'animateur est aussi désormais très critique - virulent même - à l'égard du président français, l'ayant même accusé d'être à l'origine de la décision de l'Arcom de retirer à C8 son canal de la TNT.

Cyril Hanouna n'a pas encore réagi à l'article de Paris Match, on devine toutefois qu'il s'amusera assez aisément de ces suppositions sur son plateau de télévision, l'animateur ayant déjà démontré qu'il n'appréciait pas être au centre de ragots. En revanche, si la romance supposée par Paris Match a un fond de vérité, ce qu'il en dira pourra alimenter la presse people pendant des semaines. Il est même probable que toutes les rédactions de ce type de presse espèrent en silence que Paris Match ait vu juste, ce qui leur donnerait le feuilleton de l'année.