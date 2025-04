L'eau Perrier à nouveau contaminée : quels risques pour les consommateurs ?

Après les révélations d'une nouvelle contamination de l'eau Perrier dans son usine du Gard, les consommateurs pourraient être directement impactés et la marque pourrait se voir retirer son label "eau minérale naturelle".

Un nouveau coup dur pour Perrier. Selon les informations de France Info, des bactéries pathogènes de l'intestin (entérobactéries) ont été retrouvées dans l'eau des bouteilles de Perrier (75 centilitres) dans une usine du Gard située à Vergèze en mars. Le média se base sur un document de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie. Au total, 300 000 bouteilles de cette contenance sont bloquées, tout comme des milliers de bouteilles de 50 centilitres pour la présence d'un excès de germes revivifiables, possibles indicateurs de contamination bactériologique. D'après l'Agence régionale de santé d'Occitanie, "une destruction complète pourrait être envisagée". Ce qui serait une véritable catastrophe pour le groupe Nestlé, détenteur de la marque Perrier.

Comme révélé par Le Monde et Radio France dernièrement, les ressources en eau exploitées par Nestlé dans son usine du Gard ne sont plus pures depuis des années. De plus, elles ne devraient plus être embouteillées et commercialisées comme des eaux minérales naturelles. Selon le parquet de Paris, la répression des fraudes (DGCCRF) a été avertie de la situation dès 2021. Mais deux ans plus tard en 2023, une dérogation - toujours en vigueur aujourd'hui - avait été accordée à Nestlé, par le gouvernement d'Elisabeth Borne, avec l'aval du palais de l'Elysée.

Selon Nestlé, les produits concernés par les bactéries pathogènes de l'intestin n'ont pas été commercialisés, leur destruction est même envisagée. La situation apparaît extrêmement critique pour Perrier, d'autant plus que ces révélations interviennent à un moment clé. Le préfet du Gard Jérôme Bonet doit se prononcer sur l'avenir de la marque, sur la base d'un rapport de l'agence régionale de santé. Selon la cellule d'investigation de Radio France, le directeur de cette agence pourrait préconiser de ne plus autoriser la production d'eau minérale naturelle Perrier, autrement dit : ce serait la fin pour la marque d'eau gazeuse.

Diarrhées, atteintes rénales... De graves conséquences potentielles

Outre les incohérences pointées par les hydrogéologues concernant les résultats d'analyses fournis par Nestlé et ceux des autorités sanitaires, concernant "les indicateurs de contamination fécale", un récent rapport indique que les filtres utilisés dans l'usine Nestlé (filtres à 0,2 micron) pour désinfecter l'eau polluée, ne permettent pas de la purifier correctement. Des virus et des bactéries peuvent donc s'infiltrer.

En décembre dernier, la directrice de l'information de Foodwatch s'indignait déjà des révélations sur la qualité préoccupante des ressources en eau Perrier, dans les colonnes de France Info. Elle pointe justement le système de filtration non réglementaire de l'usine Nestlé qui engendrerait un risque virologique. Ce filtrage n'aurait "pas d'effet de rétention sur les virus". Le risque virologique, lui, est clairement soulevé par l'Autorité régionale de santé (ARS) d'Occitanie depuis le 30 août 2024.

Problème, ces bactéries entéropathogènes peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'organisme. Il s'agit de souches qui peuvent provoquer des diarrhées aqueuses, en particulier chez les nourrissons. Elles peuvent également être à l'origine de troubles variés comme des formes plus graves de diarrhées hémorragiques jusqu'à des atteintes rénales sévères comme le syndrome hémolytique et urémique (SHU) selon l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Des vomissements et de la fièvre peuvent aussi survenir.