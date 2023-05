Vous êtes parents ? Une case de la déclaration d'impôts 2023 est à vérifier scrupuleusement

Une case souvent oubliée de la déclaration de revenus peut vous permettre d'obtenir une réduction d'impôts de 183 euros par enfant et par an.

Vous ne vous en doutez peut-être même pas, mais une case bien spécifique de la déclaration d'impôt peut vous permettre de réaliser une économie non négligeable. Vous avez un enfant scolarisé au collège ? Au lycée ? Ou encore dans l'enseignement supérieur ? Bingo ! Vous remplissez les critères pour bénéficier d'une réduction d'impôts. Attention, cette réduction ne concerne en aucun cas les enfants en maternelle ou primaire.

Elle ne prend pas non plus l'âge de l'enfant, mais bien le type d'établissement. Exemple : les parents d'un enfant qui redouble sa classe de CM2 ne pourront pas bénéficier de la réduction d'impôts, malgré son âge, à savoir, celui d'un enfant de 6ème. A l'inverse, un enfant qui saute le CM2 et se retrouve en 6ème entre alors dans le dispositif. Maintenant, comment faire pour informer les impôts de la scolarité de vos enfants et des frais inhérents ? Quelles sont les cases à ne surtout pas oublier de remplir sur votre déclaration de revenus ?

En réalité, tout dépend du cycle d'enseignement. Pour déclarer les frais de scolarité de votre enfant au collège, tout se passe dans la case 7EA en indiquant le nombre d'enfants à charge dans cette situation (7EB si garde alternée). Ici, la réduction forfaitaire appliquée est de 61,50 euros par an et par enfant, un montant à diviser par deux en cas de garde alternée. Si votre enfant est au lycée, la mécanique est la même, mais dans la case 7EC, ou 7ED pour une garde alternée.

Les lycées d'enseignement général, technologique, professionnel et agricole sont concernés. Le montant de la réduction forfaitaire s'élève à 153 euros par an et par enfant. Enfin, la case 7EF concerne les frais de scolarité pour les études supérieures (7EG si garde alternée), par exemple, si votre enfant est étudiant en première année de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations. Les universités, les BTS, IUT, classes préparatoires, écoles d'ingénieurs ou de commerce font partie du dispositif. Ici, la réduction forfaitaire est fixée à 183 euros par an et par enfant.