Mutuelle : 4,7% d'augmentation moyenne en 2023, quelle hausse pour vous ?

AUGMENTATION DES MUTUELLES. Après une enquête menée auprès de 35 organismes représentant 18 millions d'assurés, la Mutualité française annonce hausse moyenne des mutuelles de 4,7%.

[Mis à jour le 5 janvier 2023 à 10h06] Les tarifs des mutuelles vont augmenter en 2023 ! En moyenne, chaque contrat grimpera de 4,7%. Attention, tous les assurés ne seront pas logés à la même enseigne. Les contrats collectifs obligatoires grimperont de 5,7%, alors que les contrats particuliers connaîtront une hausse de 4,1%. Des chiffres rendus officiels par la Mutualité française, après une large enquête auprès de 35 organismes. Cette hausse est notamment due au déploiement du 100% santé et à l'inflation (5,9% en décembre 2022 sur un an).

Les mutuelles vont augmenter, en moyenne, de 4,7% en 2023. Les contrats particuliers seront moins impactés avec une hausse moyenne de 4,1%. Quant aux contrats collectifs obligatoires (d'entreprises ou de branches professionnelles), c'est la douche froide avec une hausse moyenne de 5,7%. Mais alors, que cela peut-il bien représenter sur votre facture ? 49 euros par assuré ! Les mutuelles ont remboursé 10% de soins en plus par rapport à 2019, d'où cette forte répercussion en 2023, dans un contexte inflationniste toujours pesant. L'indice des prix à la consommation atteignait 5,9% en décembre dernier sur un an.

La "mutuelle individuelle" est souscrite par l'assuré à titre individuel, pour être mieux remboursé des soins médicaux. Il est intéressant d'avoie recours à ce type de complémentaire dans certaines situations bien distinctes.

Tout d'abord, si vous n'êtes pas salarié du secteur privé, si vous êtes travailleur indépendant ou fonctionnaire. Si vous êtes retraité, il est également plus judicieux d'opter pour un contrat individuel. Vous bénéficiez de la portabilité de votre contrat d'assurance, autrement dit, vous conservez votre mutuelle obligatoire après votre départ de l'entreprise mais il n'est plus forcément adapté à vos besoins, et cet employeur ne finance plus que la moitié de la cotisation. D'où l'importance de vous tourner vers un contrat particuliers. Enfin, si vous êtes rattaché à la mutuelle de vos parents, vous pouvez être couvert grâce au rattachement des ayants droits. Sachez qu'elle s'arrête entre 21 et 26 ans. Pendant ce laps de temps, si vous n'êtes pas encore actif, vous pouvez souscrire une mutuelle individuelle.

Un contrat collectif est proposé par une mutuelle ou complémentaire santé. On l'appelle "collectif" car il est souscrit par l'entreprise pour ses salariés. Le contrat collectif est facultatif, alors que le contrat de groupe est obligatoire.

Pour un contrat de groupe, la mutuelle doit compléter les remboursements de la Sécurité sociale. Les prestations doivent correspondre à l'ensemble des besoins des salariés et la part de cotisation payée par l'entreprise doit être la même pour tous. Ce contrat facilite l'accès aux soins des salariés, assure le maintien de leur salaire en cas d'arrêt de travail et peut constituer un complément de revenu à la retraite.

En France, une multitude de mutuelles existe. Et différents critères de choix peuvent prévaloir en fonction de votre emploi, vos moyens, la renommée de certains établissements en fonction de leur chiffre d'affaires, ou bien de leur nombre d'adhérents. D'après les chiffres du site mutuellesante.fr, voici trois classements des meilleures mutuelles en France, en fonction de différents critères :

Les 10 mutuelles les moins chères du marché :

Smeno : 5,50 euros/mois

Axa : 7,32 euros/mois

Malakoff Médéric : 8 euros/mois

MMA : 9 euros/mois

AG2R La Mondiale : 9,48 euros/mois

Heyme : 9,90 euros/mois

Solimut : 9,90 euros/mois

Prévifrance : 11,88 euros/mois

Mutuelle verte : 17,89 euros/mois

Macif : 18 euros/mois

Les 10 plus grosses mutuelles en nombre d'assurés :

Harmonie

Macif

Mutuelle Générale

Adréa

Unéo

Késia Mutuelle

MNH

MNT

MAAF

Matmut

Les 10 plus grosses mutuelles en chiffre d'affaires :