Cette banque a fait faillite : les clients vont-ils perdre tout leur argent ?

Que deviendraient vos précieuses économies si votre banque était déclarée en faillite demain ? Ces clients viennent d'en faire l'expérience...

Qui penserait se réveiller un matin et découvrir que sa banque, qu'il estimait solide et la plus à même de protéger ses précieuses économies, a mis la clé sous la porte ? Plus moyen de retirer de l'argent au distributeur ou de consulter votre solde en ligne. Votre conseiller bancaire ne répond plus au téléphone. La panique s'empare de vous : vos économies de toute une vie se sont-elles envolées en fumée ?

C'est malheureusement le cauchemar qu'ont récemment vécu 1300 clients d'une banque européenne. Spécialisée dans l'immobilier commercial, celle-ci a été déclarée insolvable début mars par le tribunal local. Elle était incapable de rembourser les dépôts de ses clients après avoir été plombée par la crise du secteur immobilier suite à la pandémie de Covid-19. Un véritable séisme pour les épargnants concernés et qui pose surtout et logiquement question sur les protections et dispositifs existants en Europe, et plus particulièrement dans l'Hexagone. Que se passe-t-il en cas de faillite d'une banque ?

Bonne nouvelle, depuis une directive européenne de 2014, les dépôts bancaires sont garantis jusqu'à 100 000 euros par titulaire de compte et par établissement. Ce "filet de sécurité" joue automatiquement en cas de faillite : sous 7 jours ouvrés, un fonds national d'indemnisation se charge de rembourser les clients lésés.

Deuxième bonne nouvelle pour votre épargne, en France, un dispositif spécifique avait déjà été créé avant 2014. C'est le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) qui est aux manettes depuis 1999, comme rappelé par Bercy sur son site internet et sur le site du FGDR. Financé par les cotisations obligatoires des banques, il peut même intervenir préventivement, avant qu'une banque ne soit déclarée en faillite.

Ainsi, en cas de gros pépin, les clients sont contactés directement par le FGDR sans avoir de démarche à faire. Un espace sécurisé en ligne leur permet ensuite de récupérer leur argent par virement ou par chèque. Ce fonds garantit vos placements sur compte courant, livret ou plans d'épargne jusqu'à 100 000 euros. Même chose pour les Livrets A, LEP ou LDDS via une garantie de l'Etat.

Le plafond peut même être relevé à 500 000€ de plus pour des "dépôts exceptionnels" (donation, vente immobilière, indemnités de licenciement, dommages corporels...). De quoi voir venir... En Allemagne, le même dispositif existe via les fonds de garantie des dépôts nationaux et régionaux. C'est ce "parachute" qui va justement permettre aux 1300 clients de la banque Bankhaus Obotritia GmbH de Munich de récupérer leurs avoirs, plafonnés aussi à 100 000 euros par personne.

La banque ne faisant pas partie d'un dispositif complémentaire, le doute subsiste en revanche pour les sommes supérieures et les autres types de placement. Rappelons ainsi que certains placements ne sont pas couverts par ce fonds européen : c'est le cas par exemple des placements en crypto-monnaies.